TBS NEWS DIG Powered by JNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ãæ¹ñ¤Ç¹ñ²ÈÀ¯¸¢Å¾Ê¤ºá¤ÇÉþÌò¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¿Í¸¢ÇÉÊÛ¸î»Î¤¬¡¢½Ð½ê¸å¤âÅö¶É¤Î´Æ»ë²¼¤Ë¤ª¤«¤ì¡¢½Ð¹ñ¤âÀ©¸Â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

Ãæ¹ñ¤Ç¿®¶µ¤Î¼«Í³¤òµá¤á¤ë¿Í¤äÌ±¼ç³èÆ°²È¤Ê¤É¤ÎÊÛ¸î¤ò¤·¤Æ¤­¤¿¸µ¿Í¸¢ÇÉÊÛ¸î»Î¤Î¾ï¥¤Ê¿¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹ñ²ÈÀ¯¸¢Å¾Ê¤ºá¡×¤ÇÄ¨Ìò3Ç¯6¤«·î¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¡¢ÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£·î8Æü¡¢·º´ü¤ò½ª¤¨¤Æ½Ð½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¾ï¤µ¤ó¤Î·ò¹¯¾õÂÖ¤ËÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¾ï¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¤âÅö¶É¤Î´Æ»ë²¼¤ËÃÖ¤«¤ì¡¢2Ç¯´Ö¤Ï½Ð¹ñ¤Ç¤­¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¾ï¤µ¤ó¤ÎºÊ¤È»Ò¤É¤â¤ÏÌµºá¤òÁÊ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ë°µÎÏ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤ª¤È¤È¤·¥¢¥á¥ê¥«¤ËË´Ì¿¡¢º£¸å¡¢¾ï¤µ¤ó¤ÈºÆ²ñ¤Ç¤­¤ë¤Î¤«ÉÔÆ©ÌÀ¤Ê¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£