Ãæ¹ñ¡¦Éð´Á¤Ç¡ÖÌµ¿Í¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¡×¤¬¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¾×ÆÍ¡¡¥¿¥¯¥·¡¼±¿±Ä¤ÎITÂç¼ê¡ÖÉ´ÅÙ¡×¤Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¿®¹æÌµ»ë¤È¼çÄ¥
Ãæ¹ñ¡¦¸ÐËÌ¾Ê¤ÎÉð´Á»Ô¤Ç¼«Æ°±¿Å¾¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤ò±¿±Ä¤¹¤ëÂç¼êIT´ë¶È¤Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Î¿®¹æÌµ»ë¤À¤Ã¤¿¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸ÐËÌ¾Ê¡¦Éð´Á»Ô¤Ç7Æü¡¢ITÂç¼ê¡ÖÉ´ÅÙ¡×¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÌµ¿Í¤Î¼«Æ°±¿Å¾¥¿¥¯¥·¡¼¤¬¸òº¹ÅÀ¤Ç¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿³°½ý¤ÏÌµ¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É´ÅÙ¤Ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼Â¦¤¬ÀÖ¿®¹æ¤Ç¸òº¹ÅÀ¤Ë¿ÊÆþ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
É´ÅÙ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¼«Æ°±¿Å¾¤ÎÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï¥Æ¥¹¥È¤È±Ä¶È±¿Å¾¤ò¤¢¤ï¤»1²¯¥¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»à½ý¼Ô¤Î½Ð¤ë½ÅÂç»ö¸Î¤Ïµ¯¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£