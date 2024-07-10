¥×¥í¤ÎÎÁÍý¥ì¥·¥Ô¥µ¥¤¥È¡ÖE¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¤´¾Ò²ð¤¹¤ëº£Æü¤ÎÍ¼¿©¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Î¸¥Î©¤Ï¡¢ ¡Ö¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡× ¡Ö¥·¥é¥¹¤È¥Í¥®¤Î¥Ô¥¶¡× ¡Ö¤Á¤®¤ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥µ¥é¥À¡× ¡Ö¥«¥Ü¥Á¥ã¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡× ¤ÎÁ´4ÉÊ¡£
¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ë¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êÌ£¤Î¥Ô¥¶¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥µ¥é¥À¤È¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤á¤ë¸¥Î©¤Ç¤¹¡£

¡Ú¼çºÚ¡Û¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö
¥È¥Þ¥ÈÉ÷Ì£¤Î¥¹¡¼¥×¤Ë¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¥Ù¡¼¥¹¤Î¤Ä¤±¥À¥ì¤Ç¿©¤Ù¤ëÍÎÉ÷¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¤Ç¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§20Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§732Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

µíÆù  (¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ)300g
¥»¥í¥ê  1ËÜ ¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼  1/4³ô ¥Þ¥¤¥¿¥±  1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¥·¥á¥¸  1/2¥Ñ¥Ã¥¯ ¥×¥Á¥È¥Þ¥È  6¸Ä
¥ë¥Ã¥³¥é  1/2ÂÞ
¥Ë¥ó¥Ë¥¯  (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2ÊÒÊ¬
¶Ì¥Í¥®  (¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê)1/2¸ÄÊ¬
¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý  Âç¤µ¤¸1
¡ã¥¹¡¼¥×¡ä
  ¿å¼Ñ¥È¥Þ¥È  (´Ì)1´Ì   ¸Ç·Á¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ  2¸Ä
  ¿å  1500ml
  ±ö  ¾®¤µ¤¸1/4
  ¥³¥·¥ç¥¦  ¾¯¡¹
  ¥í¡¼¥ê¥¨  1Ëç
¡ã¤Ä¤±¥À¥ì¡ä
  Î³¥Þ¥¹¥¿¡¼¥É  Âç¤µ¤¸1
  ¥Þ¥è¥Í¡¼¥º  Âç¤µ¤¸4
  ¥Ë¥ó¥Ë¥¯  (¤¹¤ê¤ª¤í¤·)1/2ÊÒÊ¬
  ¥ì¥â¥ó½Á  Âç¤µ¤¸1
  ¤·¤ç¤¦¤æ  Âç¤µ¤¸4

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥»¥í¥ê¤Ï¶Ú¤ò¤Ò¤­¡¢¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¡¢¥ë¥Ã¥³¥é¤ÏÄ¹¤µ3cm¤ËÀÚ¤ë¡£
¥Þ¥¤¥¿¥±¤È¥·¥á¥¸¤ÏÀÐ¤Å¤­¤ò¼è¤ê¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤­¤µ¤Ë¤µ¤¯¡£
¡ã¤Ä¤±¥À¥ì¡ä¤ÎºàÎÁ¤òº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
¿å¼Ñ¥È¥Þ¥È´Ì¤¬¥Û¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¤Ï¼ê¤Ç¤Ä¤Ö¤·¤Æ¤ª¤¯¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. Æé¤Ë¥Ë¥ó¥Ë¥¯¡¢¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¤òÆþ¤ì¤ÆÇ®¤·¡¢¹á¤ê¤¬¤¿¤Ã¤Æ¤­¤¿¤é¡¢¶Ì¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤ÆßÖ¤á¹ç¤ï¤»¡¢¡ã¥¹¡¼¥×¡ä¤ÎºàÎÁ¤ò²Ã¤¨¡¢¼Ñ¹þ¤à¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. Æé¤ËµíÆù¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¶ñ¤òÆþ¤ì¡¢²Ð¤¬ÄÌ¤Ã¤¿¤é¡ã¤Ä¤±¥À¥ì¡ä¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Ú¼ç¿©¡Û¥·¥é¥¹¤È¥Í¥®¤Î¥Ô¥¶
¤¢¤Ã¤µ¤êÌ£¤Ç¡¢¤ª¤«¤º¤È°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥Ô¥¶¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§203Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥Ô¥¶¥¯¥é¥¹¥È  (»ÔÈÎÉÊ)1Ëç
¥·¥é¥¹´³¤·  20g
Çò¥Í¥®  1/2ËÜ ¤·¤ç¤¦¤æ  ¾¯¡¹
¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º  50g
¼·Ì£Åâ¿É»Ò  ¾¯¡¹

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

Çò¥Í¥®¤Ï¤»¤óÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¥ª¡¼¥Ö¥ó¤ò230¡î¤ËÍ½Ç®¤·»Ï¤á¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥Ô¥¶¥¯¥é¥¹¥È¤Ë¤·¤ç¤¦¤æ¤ò¤Ì¤Ã¤Æ¡¢Çò¥Í¥®¡¢¥·¥é¥¹´³¤·¤ò¤Î¤»¡¢¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¤òÁ´ÂÎ¤Ë»¶¤é¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. 230¡î¤ËÍ½Ç®¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç7¡Á8Ê¬¾Æ¤­¡¢´ï¤Ë¤Î¤»¡¢¤ª¹¥¤ß¤Ç¼·Ì£Åâ¿É»Ò¤ò¿¶¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡ÚÉûºÚ¡Û¤Á¤®¤ê¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥µ¥é¥À
¥´¥ÞÌý¤òÇ®¤·¤Æ¼ê·Ú¤Ë½ÐÍè¤ë¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤Ç¥·¥ã¥­¥·¥ã¥­¤Î¥­¥ã¥Ù¥Ä¤ò¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§10Ê¬
¥«¥í¥ê¡¼¡§145Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥­¥ã¥Ù¥Ä  4Ëç
¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä
  ËüÇ½¥Í¥®  2ËÜ   ¥´¥ÞÌý  Âç¤µ¤¸2
  ¼ò  ¾®¤µ¤¸1
  ¤·¤ç¤¦¤æ  ¾®¤µ¤¸1

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ï¤Ò¤È¤¯¤ÁÂç¤Ë¤Á¤®¤êÂÑÇ®»®¤ËÀ¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎËüÇ½¥Í¥®¤Ï¾®¸ýÀÚ¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£

¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¾®¤µ¤á¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¡ã¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡ä¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢±ì¤¬¤¿¤Ä¤Þ¤ÇÇ®¤·¡¢¥­¥ã¥Ù¥Ä¤Ë¤Þ¤ï¤·¤«¤±¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Ú¥Ç¥¶¡¼¥È¡Û¥«¥Ü¥Á¥ã¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à
¥«¥Ü¥Á¥ã¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤µ¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡¢¼êºî¤ê¤Î¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô


Ä´Íý»þ´Ö¡§15Ê¬+Îä¤ä¤¹»þ´Ö
¥«¥í¥ê¡¼¡§684Kcal
¥ì¥·¥ÔÀ©ºî¡§ÎÁÍý²È¡¡¿¹²¬ ·Ã

ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë

¥«¥Ü¥Á¥ã  1/4¸Ä
º½Åü  30g
Íñ²«  1¸ÄÊ¬
À¸¥¯¥ê¡¼¥à  200ml
¥¹¥é¥¤¥¹¥¢¡¼¥â¥ó¥É  Å¬ÎÌ

¡Ú²¼½àÈ÷¡Û

¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï¼ï¤È¥ï¥¿¤ò¼è¤ê¡¢Èé¤ò¤à¤¤¤Æ2cm³Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£ÂÑÇ®»®¤Ë¤Î¤»¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤ÆÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç2Ê¬Äø²ÃÇ®¤·¡¢Ç®¤¤¤¦¤Á¤Ë¤Ä¤Ö¤¹¡£

©E¥ì¥·¥Ô



¡Úºî¤êÊý¡Û

1. ¥«¥Ü¥Á¥ã¤¬²¹¤«¤¤¤¦¤Á¤Ë¡¢º½Åü¡¢Íñ²«¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²Ã¤¨º®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


2. ¥Ð¥Ã¥È¤Ë°Ü¤·¤ÆÎäÅà¸Ë¤ËÆþ¤ì¡¢²¿ÅÙ¤«¤«¤­º®¤¼¤Ê¤¬¤éÎä¤ä¤·¤«¤¿¤á¤ë¡£¤«¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤éÎä¤ä¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿´ï¤ËÀ¹¤ë¡£

©E¥ì¥·¥Ô


¥¹¥é¥¤¥¹¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤ò¾þ¤ë¤È¡¢¤è¤ê¸«¤¿ÌÜ¤â¤«¤ï¤¤¤¯¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¡£