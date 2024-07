「スシロー×食べログ」全国名店監修シリーズに中華そばの名店「中華そば郄野」郄野伸伍監修の「鶏の中華そば」が期間限定で登場中です。

スシロー「鶏の中華そば」

商品名:鶏の中華そば

価 格:470円(税込)

販売期間:2024年7月3日(水)〜7月21日(日)

※販売予定総数59万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※一部店舗では、480円(税込)、510円(税込)でのご提供になります。

※お持ち帰り不可

※本商品は監修元で提供される商品とは異なります。

あきんどスシローは、レストラン検索・予約サービス「食べログ」とコラボをし、「スシロー×食べログ」名店シリーズを実施。

食べログで点数3.94の高評価を獲得し、「食べログ ラーメン EAST百名店」にも選出された中華そばの名店「中華そば郄野」郄野伸伍監修の「鶏の中華そば」を全国のスシローにて販売中です。

スシローのラーメンは2014年4月から販売を開始し、魚介類の頭やアラを使用してすしに合う味を徹底追求した“すし屋のラーメン”シリーズをはじめ、累計115種類以上の、ラーメンやまぜそばなどが開発されてきました。

現在、日本全国のラーメンの名店のおいしさを多くの皆さまに知っていただきたい、というスシローと食べログの想いが合致して、「スシロー×食べログ」名店シリーズを実施しています。

このシリーズでは、食べログで高評価を獲得しているラーメンの名店や「食べログ ラーメン 百名店」選出店に監修されたラーメンをスシローで販売しています。

今回は、横浜に本店を構え、「食べログ ラーメン EAST 百名店」にも選出された人気店「中華そば郄野」郄野伸伍監修のラーメンを期間限定で提供。

「鶏の中華そば」は、鶏の旨みが凝縮された本家のスープを再現し、口に入れたときにガツンと感じる鶏の旨みと鶏油のコクがたまらないスープに仕上がっています。

トッピングには鶏のむね肉のコンフィ、焼もも肉の2種類のチャーシューを使用、鶏の旨みを存分に楽しめます。

全国のスシローで楽しめるラーメンの名店「中華そば郄野」郄野伸伍監修の「鶏の中華そば」

2024年7月21日までの提供予定です。

※食べログの点数は、2024年6月3日(月)現在での点数です。

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※写真はイメージです。

