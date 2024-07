長崎・ハウステンボスでは、夏季限定イベント“スペクタクルサマーフェスティバル”を、2024年7月5日(金)から9月8日(日)に開催!

この夏のハウステンボスは、誰もが憧れる夏のヴァカンス体験で、訪れたゲストを感動と興奮に包みこむ、今までにない国内旅行が楽しめます。

海外のハーバーリゾートのような空間が楽しめる「ベイサイドパーティプレイス」では友達同士でも家族でも楽しめるメニューを2024年も提供。

心地よい海風と優しいランタンの光に包まれた会場では、華やかなショーも楽しみつつ世界のビールと食事が楽しめます☆

ハウステンボス/ベイサイドパーティプレイス“スペクタクルサマーフェスティバル”メニュー

提供期間:2024年7月5日(金)〜9月8日(日)

提供店舗:ベイサイドパーティプレイス ハーバータウン

期間中は、夏のヴァカンス体験にぴったりのグルメが満載☆

ハーバータウンにあるベイサイドパーティプレイスでは、ランタンの灯りに包まれたウッドデッキのテラス席でグリル料理やお酒を楽しめます。

特設ステージでは音楽やダンスのショーが繰り広げられ、パーティ気分を盛り上げてくれます☆

国産牛のグリルプレート

価格6,000円

メインとなる国産牛をつかったグリル料理。

佐世保にあるハウステンボスならではのレモンステーキソースとバーベキューソース、お塩でいただきます。

国産牛グリルハーフプレート 3,500円も用意されています。

ベイサイド特製牛すじカレー

価格1,300円

本格欧風カレーのベイサイド特製牛すじカレー。

エビとマッシュルームのアヒージョ

価格1,200円

大ぶりの海鮮がつまった、エビとマッシュルームのアヒージョ。

ガーリックトーストとあわせていただくのもおすすめです☆

ボロネーゼ

価格1,200円

パスタも提供。

具沢山のボロネーゼ。

グリルソーセージ

価格1200円

ビールとの相性抜群なグリルソーセージ。

ベイサイドサラダ

価格800円

たっぷりトマトとレタスのベイサイドサラダ。

タコマリネ

価格1,300円

彩りもきれいなタコマリネ。

ガーリックトースト

価格800円

ガーリックとオリーブオイルがたっぷりと効いたガーリックトースト。

どの料理にもあうおすすめメニューです☆

特製から揚げ レモンステーキソース

価格800円

じっくりと鶏肉をつけこんで仕上げた特製から揚げ。

さっぱりとしながらも、しっかりとした味付けのレモンステーキソースとの相性は抜群!

ジューシーな味が楽しめます☆

ポテトフライ

価格500円

おつまみの定番、ポテトフライ。

枝豆

価格500円

こちらもおつまみの定番、枝豆。

お子様プレート

価格1,000円

ジューシーなハンバーグとチキンライス、唐揚げとポテトフライがワンプレートにのったお子さまプレート。

ライス

価格300円

美味しい料理にあわせていただけるライスも提供されています。

海風を感じながら仲間や家族と一緒にステージショーと美味しい料理、お酒が楽しめるベイサイドパーティプレイス。

ステージの目の前でショーを堪能できる1日9テーブル限定の有料観覧席やベイサイドキッチン2階の花火特別観覧席も用意されています☆

ハウステンボス2024年夏のスペシャルイベント“スペクタクルサマーフェスティバル”は、9月8日まで開催中です。

