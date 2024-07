グッチの展覧会が銀座で、「グッチ バンブー 1947」ハンドバッグを“再生”したアート作品60点

グッチ(GUCCI)は、展覧会「Bamboo 1947: Then and Now バンブーが出会う日本の工芸と現代アート」を、2024年8月2日(金)から9月23日(月・祝)まで、グッチ銀座 ギャラリーにて開催する。

「グッチ バンブー 1947」ハンドバッグのアートピースを展示

グッチの日本上陸60周年を記念した展覧会「Bamboo 1947: Then and Now バンブーが出会う日本の工芸と現代アート」では、ヴィンテージの「グッチ バンブー 1947」ハンドバッグに着目。日本の伝統工芸作家とコンテンポラリーアーティストの手によってヴィンテージの「グッチ バンブー 1947」ハンドバッグを再生し、作品に昇華したアートピース60点を展示する。

グッチと日本のつながりを象徴する「グッチ バンブー 1947」ハンドバッグ

「グッチ バンブー 1947」ハンドバッグ誕生の背景には、実はグッチが日本に本格上陸するよりも前から続く、日本とのつながりがある。



戦後イタリアでは上質な素材を手に入れるのが困難だったことから、ブランド創設者であるグッチオ・グッチとフィレンツェの職人たちは、バッグのハンドルの材料に日本の竹を加工して使用。そうして1947年にバンブーハンドルのバッグが誕生し、やがてアイコンとなった。「グッチ バンブー 1947」ハンドバッグは、グッチと日本との関係性を象徴するアイテムの1つといえるだろう。

人間国宝の伝統工芸作家やアーティストが参加

会場では、主に1980年代から90年代に製造・販売された「グッチ バンブー 1947」ハンドバッグを用いたアートピースを紹介する。作品制作には、彫金家で人間国宝の桂盛仁とその弟子・北東尚呼、塗師の渡慶次愛、陶芸家の中里博恒、写真家の森山大道、画家の八重樫ゆいと横山奈美が参加している。



アートピースの数々からは、伝統工芸作家やコンテンポラリーアーティストたちによる匠の技とクリエイティビティを感じられるばかりでなく、グッチの歴史やそれぞれのバッグが経てきた豊かな時間との対話を見て取ることができそうだ。

なお、60点のアートピースは展覧会終了後に販売される予定となっている。

【詳細】

グッチ日本上陸60周年記念展

「Bamboo 1947: Then and Now バンブーが出会う日本の工芸と現代アート」

会期:2024年8月2日(金)〜 9月23日(月・祝) ※会期中無休

場所:グッチ銀座 ギャラリー

住所:東京都中央区銀座4-4-10 グッチ銀座6-7階

時間:11:00〜18:00(最終入場 17:00)

※8月2日(金)〜4日(日)は17:00終了(最終入場 16:00)。

入場:無料・予約不要

※開催内容・時間は予告なしに変更となる可能性あり。

※作品の販売については、展覧会終了後にグッチ銀座 ギャラリーにて、60点の作品の展示販売会を開催予定。販売会の来場の申し込みなどは、グッチ クライアントサービスまで要問い合わせ。



【問い合わせ先】

グッチ クライアントサービス

TEL:0120-99-2177



