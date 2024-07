名匠リドリー・スコット監督による名作『グラディエーター』の“その後”を描く24年振りの正統な続編『グラディエーターII』が、ハリウッドに先がけ2024年11月15日(金)に日本公開となることが決定した。あわせて復讐に燃える剣闘士グラディエーターを捉えた全世界待望のティザー予告が公開された。

ティザー予告は、ポール・メスカル演じるルシアスが、前作でラッセル・クロウ演じるマキシマスが使っていた闘技用の剣を見上げるシーンから始まる。映像にはルシアスが幼少の記憶を辿るように、前作の様々なシーンが織り交ぜられており、冒頭からエモさが爆裂している。そんな中、ルシアスに「私に従え」と囁くのは、デンゼル・ワシントン演じる謎の男。彼によって、ルシアスはローマ帝国最高峰の地である“コロセウム”へと導かれる……。

本映像には今作に登場する様々なキャラクターたちが描かれている。大勢の民が飢えているローマ帝国の現状を憂う将軍(ペドロ・パスカル)、その状況を全く意に介さない兄弟皇帝(ジョセフ・クイン&フレッド・ヘッキンジャー)、そして前作にも登場した元皇帝の姉・ルッシラ(コニー・ニールセン)……。前作を凌駕するほどバラエティに富んだ曲者ぞろいのキャラクターたちだ。

『グラディエーター』といえば血沸き肉躍る決闘シーンが最大の見どころ。相手を打ち負かし、勝ち抜いていくことこそ生きる術であり正義である剣闘士グラディエーターたちの決死の肉弾戦は今回も健在だ。グラディエーター同士に留まらず、猛獣との闘いでも身体を張ったバトルが繰り広げられ、コロセウムは阿鼻叫喚の渦に巻き込まれていく。

ルッシラからマキシマスの指輪を託されたルシアスは渦巻く陰謀と抗えぬ運命に翻弄されながら、グラディエーターとして激しい闘いに身を投じていく……。果たしてルシアスはコロセウムでの闘いを生き抜くことができるのか。権力に屈さず、復讐を果たすことができるのか?



監督はもちろん、リドリー・スコット。主演は、『aftersun/アフターサン』(2022)で第95回アカデミー賞(R)主演男優賞にノミネートを果たし、『異人たち』(2024)など話題作への出演が続くポール・メスカル。2度のオスカー受賞を誇るアメリカ映画界を代表する名優デンゼル・ワシントン、映画にドラマに引っ張りだこのペドロ・パスカル、1作目でコモドゥス皇帝(ホアキン・フェニックス)の姉・ルッシラ役を演じ本作でも同役で続投となるコニー・ニールセン、さらに「ストレンジャー・シングス 未知の世界」(2016-)エディ役のジョセフ・クイン、『フィアー・ストリート』シリーズのフレッド・ヘッキンジャーなど、実力確かな豪華俳優陣が勢ぞろいした。

©2024 PARAMOUNT PICTURES.

映画『グラディエーターII』は2024年11月15日(金)日本先行公開。

