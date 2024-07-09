　マリサッカー連盟(FEMAFOOT)は8日、パリオリンピックに臨むU-23マリ代表メンバーを発表した。マリはグループD第2節で日本と対戦。本登録メンバー18人のうち12人が欧州組となった。

　オーバーエイジ枠は2つ使い、MFサラム・ジドゥ(セティフ)とFWデンバ・ディアロ(マニサ)を選出。23歳以下の選手はチェキナ・ドゥンビア(アルシャバブ)を除き、いずれも3月のU-23日本代表戦に臨んだメンバーとなった。同試合は3-1でマリが勝利している。

　以下、U-23マリ代表メンバー

▽GK

ウマル・クリバリ(バマコ)

ラシン・ディアラ(リヨン)

▽DF

イブラヒマ・シセ(シャルケ)

アメド・ディオマンデ(イティファク)

ママドゥ・トゥンカラ(ビトーリア)

シセ・モアメド・ララビ(ペンシルバニア大)

アミドゥ・ディアロ(ファレンセ)

フォデ・ドゥクレ(レッドスター)

▽MF

コリ・サコ(ナポリ)

イスフ・ベンバ・シソコ(ボルドー)

ブバカル・トラオレ(ウォルバーハンプトン)

サラム・ジドゥ(セティフ)※OA

ムサ・ディアキテ(カディス)

▽FW

チェキナ・ドゥンビア(アルシャバブ)

デンバ・ディアロ(マニサ)※OA

サマケ・ウィルソン・ラッサナ(レンヌ)

ブライマ・ディアラ(ハダースフィールド)

ティエモコ・ディアラ(スタッド・ランス)

▽予備登録

GKハッサン・ディアラ(レアル・バマコ)

MFマアマドゥ・ラミン・バ(オリンピック・ベジャ)

MFファディ・クリバリ(スタッド・マリアン)

FWイスフィ・マイガ(アカデミコ・デ・ビゼウ)

▽監督

バダラ・アル・ディアロ