欧州組が12人!! 日本と同組U-23マリ代表のパリ五輪メンバーが決定
マリサッカー連盟(FEMAFOOT)は8日、パリオリンピックに臨むU-23マリ代表メンバーを発表した。マリはグループD第2節で日本と対戦。本登録メンバー18人のうち12人が欧州組となった。
オーバーエイジ枠は2つ使い、MFサラム・ジドゥ(セティフ)とFWデンバ・ディアロ(マニサ)を選出。23歳以下の選手はチェキナ・ドゥンビア(アルシャバブ)を除き、いずれも3月のU-23日本代表戦に臨んだメンバーとなった。同試合は3-1でマリが勝利している。
以下、U-23マリ代表メンバー
▽GK
ウマル・クリバリ(バマコ)
ラシン・ディアラ(リヨン)
▽DF
イブラヒマ・シセ(シャルケ)
アメド・ディオマンデ(イティファク)
ママドゥ・トゥンカラ(ビトーリア)
シセ・モアメド・ララビ(ペンシルバニア大)
アミドゥ・ディアロ(ファレンセ)
フォデ・ドゥクレ(レッドスター)
▽MF
コリ・サコ(ナポリ)
イスフ・ベンバ・シソコ(ボルドー)
ブバカル・トラオレ(ウォルバーハンプトン)
サラム・ジドゥ(セティフ)※OA
ムサ・ディアキテ(カディス)
▽FW
チェキナ・ドゥンビア(アルシャバブ)
デンバ・ディアロ(マニサ)※OA
サマケ・ウィルソン・ラッサナ(レンヌ)
ブライマ・ディアラ(ハダースフィールド)
ティエモコ・ディアラ(スタッド・ランス)
▽予備登録
GKハッサン・ディアラ(レアル・バマコ)
MFマアマドゥ・ラミン・バ(オリンピック・ベジャ)
MFファディ・クリバリ(スタッド・マリアン)
FWイスフィ・マイガ(アカデミコ・デ・ビゼウ)
▽監督
バダラ・アル・ディアロ
オーバーエイジ枠は2つ使い、MFサラム・ジドゥ(セティフ)とFWデンバ・ディアロ(マニサ)を選出。23歳以下の選手はチェキナ・ドゥンビア(アルシャバブ)を除き、いずれも3月のU-23日本代表戦に臨んだメンバーとなった。同試合は3-1でマリが勝利している。
▽GK
ウマル・クリバリ(バマコ)
ラシン・ディアラ(リヨン)
▽DF
イブラヒマ・シセ(シャルケ)
アメド・ディオマンデ(イティファク)
ママドゥ・トゥンカラ(ビトーリア)
シセ・モアメド・ララビ(ペンシルバニア大)
アミドゥ・ディアロ(ファレンセ)
フォデ・ドゥクレ(レッドスター)
▽MF
コリ・サコ(ナポリ)
イスフ・ベンバ・シソコ(ボルドー)
ブバカル・トラオレ(ウォルバーハンプトン)
サラム・ジドゥ(セティフ)※OA
ムサ・ディアキテ(カディス)
▽FW
チェキナ・ドゥンビア(アルシャバブ)
デンバ・ディアロ(マニサ)※OA
サマケ・ウィルソン・ラッサナ(レンヌ)
ブライマ・ディアラ(ハダースフィールド)
ティエモコ・ディアラ(スタッド・ランス)
▽予備登録
GKハッサン・ディアラ(レアル・バマコ)
MFマアマドゥ・ラミン・バ(オリンピック・ベジャ)
MFファディ・クリバリ(スタッド・マリアン)
FWイスフィ・マイガ(アカデミコ・デ・ビゼウ)
▽監督
バダラ・アル・ディアロ