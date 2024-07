6人組アイドルグループFES☆TIVEが7月9日、18枚目となるニューシングル『がーりっちゅ / フォーチュンラッシュ』をリリースした。これを記念して発売当日に池袋サンシャインシティ噴水広場にてリリースイベントを開催した。イベント会場では「がーりっちゅ」のミュージックビデオが一足早く上映された。メンバー自身も初見ということで、駆け付けた大勢のファンとともに完成したミュージックビデオを見届けたかたちだ。

■18thシングル「フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜」



2024年7月9日(火)発売【Type-A】TKCA-75231 \1,200-(税込)1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜3. キョカキャッカー4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-6. キョカキャッカー -Instrumental-【Type-B】TKCA-75232 \1,200-(税込)1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜3. がーりっちゅ4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-6. がーりっちゅ -Instrumental-【Type-C】TKCA-75233 \1,200-(税込)1. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜2. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜3. 青春ハートビート4. フォーチュンラッシュ 〜Cute Festivate the World!!〜 -Instrumental-5. MAHARAJAH 〜甘口と辛口のあいだ〜 -Instrumental-6. フューチャーライダー -Instrumental-▼『がーりっちゅ / フォーチュンラッシュ』各DSPにて全曲配信中配信リンク:https://tjc.lnk.to/JJ8GRhq2▼「がーりっちゅ」が日本テレビ系「バズリズム02」8月エンディングテーマに決定放送局:日本テレビ系番組:「バズリズム02」(毎週金曜24:59〜 O.A)※各地域によってO.A日時が異なります。番組公式HP:https://www.ntv.co.jp/buzzrhythm/