BLANKEY JET CITY、全曲サブスク解禁＋全アルバムアナログ盤リリース決定
BLANKEY JET CITYが2000年の解散から約24年の時を経た本日7月9日、ラストツアーのファイナル公演となった横浜アリーナ2Daysより2日目の模様を収めた映像作品『LAST DANCE』を一夜限りのYouTubeプレミア公開した。同映像は、フルHDにアップコンバートされた最新映像となるもの。その映像終了後には新たな発表があった。
◆BLANKEY JET CITY 動画 / 画像
エンディング映像では、7月10日にライブアルバム『LAST DANCE』がサブスク解禁されること、７月28日にBLANKEY JET CITYの楽曲が全曲サブスク解禁されること、2024年9月25日より2025年にかけて、初アナログ化を含む全オリジナルアルバムのアナログ盤がリリースされることが明らかとなった。
アナログ盤は、音に徹底したこだわりを持つとのこと。当時、アナログレコーディングされた全作のオリジナルマスターテープより、ハイレゾリューションでデジタルトランスファーし、ダイレクトにカッティングを実施。マスタリング過程による余分なデジタルリミッティングを一切行わないことにより、オリジナルミックスのダイナミックレンジをそのままに再現した。CDとはまた違った音像を楽しめるとのことだ。
この全オリジナルアルバムのアナログ盤発売を記念して、UNIVERSAL MUSIC STORE限定で、オリジナルアルバムのジャケットTシャツ付きのアナログ盤が完全数量生産限定発売される。UNIVERSAL MUSIC STOREを含む各CDショップサイトおよび店頭での予約開始は、9月25日発売分2作品と11月27日発売分2作品の計4作品が7月10日18時から。
全曲サブスク解禁は7月28日より。同日付は24年前の＜フジロックフェスティバル＞にて、国内アーティストとして初のヘッドライナーをつとめた日であり、BLANKEY JET CITYのラストステージとなった日でもある。この全曲サブスク解禁に先がけて、ライブアルバム『LAST DANCE』が7月10日に先行サブスク解禁される予定だ。
2024年から2025年まで続くプロジェクト『BLANKEY JET CITY 2024/2025』は、先ごろオープンとなった公式YouTubeと公式Xに加えて、本日公開された特設サイトと公式Instagramでも情報が随時更新されていく。
■BLANKEY JET CITYサブスク配信情報
2024年7⽉10⽇(⽔)配信開始
Apple Music、Spotify、Amazon Musicほか主要サブスクリプションサービスなど
▼BLANKEY JET CITY全曲
2024年7月28日(日)配信開始
Apple Music、Spotify、Amazon Musicほか主要サブスクリプションサービスなど
■BLANKEY JET CITYアナログ盤リリース情報
■1stアルバム『Red Guitar and the Truth』
※初アナログ化 / 2枚組・W ジャケット仕様 / 180g重量盤 / 生産限定盤
UPJY-9442/3 ￥6,050(税込) / ￥5,500(税抜)
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】
※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤
※TシャツサイズLのみ
※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了
￥11,000(税込) / ￥10,000(税抜)
デビューアルバムはロンドンでクラッシュやセックス・ピストルズのエンジニアを務めたジャレミー・グリーンのプロデュース。1stシングル「不良少年のうた」「胸がこわれそう」、2ndシングル「TEXAS」収録。
※オリジナル発売日：1991年4月12日
▼SIDE-A
1. CAT WAS DEAD
2. 僕の心を取り戻すために
3. 胸がこわれそう
▼SIDE-B
1. 不良少年のうた
2. TEXAS
▼SIDE-C
1. 公園
2. ガードレールに座りながら
3. あてのない世界
▼SIDE-D
1. 狂った朝日
2. MOTHER
■2ndアルバム『BANG!』
※初アナログ化 / 2枚組・W ジャケット仕様 / 180g重量盤 / 生産限定盤
UPJY-9444/5 ￥6,050(税込) / ￥5,500(税抜)
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】
※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤
※TシャツサイズLのみ
※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了
￥11,000(税込) / ￥10,000(税抜)2ndアルバムはプロデューサーに土屋昌己、エンジニアにBOØWYなどを手掛けたマイケル・ツィマリングを起用。3rdシングル「冬のセーター」「クリスマスと黒いブーツ」収録。
※オリジナル発売日：1992年1月22日
▼SIDE-A
1. RAIN DOG
2. 冬のセーター
3. SOON CRAZY
▼SIDE-B
1. ヘッドライトのわくのとれかたがいかしてる車
2. 絶望という名の地下鉄
3. とけちまいたいのさ
▼SIDE-C
1. ★★★★★★★
2. クリスマスと黒いブーツ
3. Bang!
▼SIDE-D
1. ディズニーランドヘ
2. 2人の旅
3. 小麦色の斜面
▼2024年11月27日(水)発売分 2タイトル▼
■3rdアルバム『C.B.Jim』
※初アナログ化 / 2枚組・W ジャケット仕様 / 180g重量盤 / 生産限定盤
UPJY-9446/7 ￥6,050(税込) / ￥5,500(税抜)
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】
※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤
※TシャツサイズLのみ
※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了
￥11,000(税込) / ￥10,000(税抜)
3rdアルバムも引き続き、プロデューサーに土屋昌己、エンジニアにマイケル・ツィマリングを起用。過激な歌詞のためインディーズで発売された「悪いひとたち」の歌詞の一部を修正して収録。
※オリジナル発売日：1993年2月24日
▼SIDE-A
1. PUNKY BAD HIP
2. RED-RUM (夢見るBell Boy)
3. D.I.J.のピストル
▼SIDE-B
1. 死神のサングラス
2. 12月
3. ROBOT
▼SIDE-C
1. ライラック
2. ヴァニラ
3. 車泥棒
▼SIDE-D
1. ICE CANDY
2. 3104 丁目のDANCE HALL に足を向けろ
3. 悪いひとたち
■4thアルバム『METAL MOON』
※初アナログ化 / 1枚 / 180g重量盤 / 生産限定盤
UPJY-9448 ￥4,950 (税込) / ￥4,500 (税抜)
【UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤】
※オリジナルアルバムジャケットTシャツ付きアナログ盤
※TシャツサイズLのみ
※完全数量生産限定 / 数がなくなり次第終了
￥9,900(税込) / ￥9,000(税抜)
4thアルバムも引き続きプロデューサーに土屋昌己、エンジニアにマイケル・ツィマリングを起用。6曲入りであるがフルアルバムに引けを取らない完成度。レディオヘッドのプロデュースを手掛けたナイジェル・ゴドリッチがアシスタントエンジニア時代に参加。
※オリジナル発売日：1993年12月1日
▼SIDE-A
1. おまえが欲しい
2. Sweet Milk Shake
3. Orange
4. 脱落
▼SIDE-B
1. 綺麗な首飾り
2. 鉄の月
▼計4タイトルの予約開始：7月10日(水)18時〜
『Red Guitar and the Truth』
https://umj.lnk.to/BJC_Red_Guitar_and_the_Truth
『BANG!』
https://umj.lnk.to/BJC_BANG
『C.B.Jim』
https://umj.lnk.to/BJC_C.B.Jim
『METAL MOON』
https://umj.lnk.to/METAL_MOON
関連リンク
◆BLANKEY JET CITY オフィシャルX
◆BLANKEY JET CITY オフィシャルInstagram
◆BLANKEY JET CITY オフィシャルYouTubeチャンネル