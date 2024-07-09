£²²ó£²»à¡¢º¸Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤ÄÃæÂ¼¹¸¡Ê»£±Æ¡¦ÁáÏ²¾Ï¹°¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹3¡½0¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê9Æü¡¢µþ¥»¥é¥É¡¼¥àÂçºå¡Ë

¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÃæÂ¼¹¸¤¬ÄÌ»»200ÆóÎÝÂÇ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£2²ó2»à¡¢º¸ÏÓÅÄÅè¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤òµÕÊý¸þ¤Ë¤Ï¤¸¤­ÊÖ¤·¡¢º¸Ãæ´Ö¤Î¿¿¤óÃæ¤òÇË¤Ã¤¿¡£

¡¡¥×¥í17Ç¯ÌÜ¤Ç¶èÀÚ¤ê¤Î°ìÂÇ¡£¡Ö¥Ä¡¼¥Ù¡¼¥¹¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÂÇ¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÉ½¾ð¤ò°ú¤­Äù¤á¤¿¡£

¡¡5²ó¤Ë¤âÅÄÅè¤«¤éÃæÁ°ÂÇ¡£2»î¹çÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤Ëº£µ¨2ÅÙÌÜ¤Î¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤Ç±þ¤¨¤¿¡£¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Ë½Å¤¤¶õµ¤¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢ÉüÄ´¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£