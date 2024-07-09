¡ÖµÕ¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤ß¤¿¤¤¡×¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¶´¤Þ¤ì¤ëÃË»Ò¥Ð¥¹¥±ÆüËÜÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤¬ÏÃÂê¡¢¥¯¡¼¥ë¤Ê3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¥Õ¥¡¥ó¡ÖºÇ¹â¤«¤è¡×
¡¡ÃË»Ò¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉÙ³ßÍ¦¼ù¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿Íµ¤½÷Í¥¤Ë¶´¤Þ¤ì¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖTeam Amuse¡×¤ÈÂê¤·Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎµÈ¹âÍ³Î¤»Ò¡¢»°µÈºÌ²Ö¤È¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë1Ëç¡£7Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿´Ú¹ñ¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¸å¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤È»×¤ï¤ì¡¢¥µ¥ó¥À¥ë»Ñ¤ÎÉÙ³ß¤ÏÏÓ¤òÁÈ¤ó¤Ç¥¯¡¼¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÙ³ß¤Ï2021Ç¯¤ËÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤È¥Þ¥Í¡¼¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¡£µÈ¹â¡¢»°µÈ¤ÈÆ±Î½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖµÕ¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤ß¤¿¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤«¤è¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£