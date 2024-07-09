ZOTAC、GeFoce RTX 40シリーズを対象とした商品購入でPC版「Black Myth: WuKong（黒神話：悟空）」が貰える！
【「Black Myth: WuKong（黒神話：悟空）」ゲーム引き換えクーポンプレゼントキャンペーン】
キャンペーン期間：7月9日～8月19日
※無くなり次第終了
キャンペーン期間：7月9日～8月19日
※無くなり次第終了
ゾタック日本は、対象商品購入でPC版「Black Myth: WuKong（黒神話：悟空）」が貰えるプレゼントキャンペーンを開催している。キャンペーン期間は8月19日まで。クーポンの数に限りがあるため無くなり次第終了となる。
本キャンペーンは、ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 Super、4080、4070 Ti Super、4070 Super、4070が搭載されたグラフィックスカードやデスクトップPCと、GeForce RTX 4070 Laptop GPU が搭載されたデスクトップPCを購入することで、Game Scienceのアクションゲーム「Black Myth: WuKong（黒神話：悟空）」を引き換えできるクーポンが貰えるキャンペーンとなる。
同社のダイレクトショップ「ZOTAC Direct」にて購入した場合には、クーポンコードは製品に付属しているが、ダイレクトショップ以外の正規販売店で購入した場合には、キャンペーンサイトから応募することで受け取ることができる。
なお、国内非正規流通品や並行輸入品、中古品、オークションなどで入手した製品はキャンペーン対象外となる。
□「『Black Myth: WuKong（黒神話：悟空）』ゲーム引き換えクーポンプレゼントキャンペーン」キャンペーンページ