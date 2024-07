BLANKEY JET CITY全曲サブスク解禁！オリジナルアルバム全10枚のアナログ盤も発売決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■BLANKEY JET CITYのラストステージとなった7月28日にサブスク解禁!

BLANKEY JET CITYの2024/2025プロジェクトの詳細が発表され、全楽曲のサブスク解禁とオリジナルアルバム全10枚のアナログ盤の発売が決定した。

浅井健一(Vo、Gu)、照井利幸(Ba)、中村達也(Dr)による伝説の3ピースロックバンド“BLANKEY JET CITY”。200年の解散後、いまだに音楽シーンに絶大な影響力を誇り、全世代のアーティストから激しくリスペクトされ続けている。

そして、衝撃の解散から約24年の時を経た7月2日、突如としてYouTube公式アーティストチャンネルと公式X(旧Twitter)が開設。1週間後の7月9日には、2000年7月9日に神奈川・横浜アリーナで開催されたラストツアーのファイナル公演『LAST DANCE』のフルHDにアップコンバートされた最新映像が初公開された。

映像の終了後には、今回あらたに制作された映像が流れ、7月10日にライブアルバム『LAST DANCE』がサブスク解禁され、9月25日より2025年にかけて順次、初アナログ化を含む全オリジナルアルバムのアナログ盤が発売されること、7月28日に全曲サブスク解禁されることが発表された。

リリース当時に切望されながらアナログ化されなかったオリジナルアルバム7作の初アナログ化を含む、全10作のアルバムが最新のカッティングでアナログ化。

9月25日発売分の1stアルバム『Red Guitar and the Truth』と2ndアルバム『BANG!』(ともに180グラム重量盤/2枚組 Wジャケット仕様 / 生産限定盤)の2作品を皮切りに順次リリースされていく予定だ。

アナログ盤は、当時全作アナログレコーディングされたオリジナルマスターテープより、ハイレゾリューションでデジタルトランスファーし、ダイレクトにカッティングを実施。

マスタリング過程による余分なデジタルリミッティングをいっさい行わないことにより、オリジナルミックスのダイナミックレンジをそのままに再現。CDとはまた違った音像を楽しめる。

全オリジナルアルバムのアナログ盤発売を記念して、UNIVERSAL MUSIC STORE限定で、オリジナルアルバムのジャケットTシャツ付きのアナログ盤も完全数量生産限定で発売。

UNIVERSAL MUSIC STOREを含む各CDショップサイトおよび店頭での予約は、9月25日発売分2作品と 11月27日発売分2作品の計4作品が7月10日18時から開始となる。

そして今回発表された全曲サブスク解禁は、ロックファンのみならず、多くのリスナーに待望されていただけに、音楽ファンにとってこのうえないビッグニュースと言える。

またサブスク解禁によってBLANKEY JET CITYに触れる機会を得る、あらたなリスナーにとっては、衝撃的な出会いになることは間違いない。

サブスク解禁される7月28日は、24年前の『フジロックフェスティバル』で国内アーティストとしては初となるヘッドライナーを務めた日であり、BLANKEY JET CITYのラストステージとなった日でもある。

なお、全曲サブスク解禁に先がけ、ライブアルバム『LAST DANCE』が7月10日に先行サブスク解禁される。

また、公式YouTubeと公式Xに加え、特設サイトと公式Instagramも開設された。

リリース情報

2024.07.10 ON SALE

DIGITAL ALBUM『LAST DANCE』

2024.09.25 ON SALE

ANALOG『Red Guitar and the Truth』

2024.09.25 ON SALE

ANALOG『BANG!』

2024.11.17 ON SALE

ANALOG『C.B.Jim』

2024.11.17 ON SALE

ANALOG『METAL MOON』

BLANKEY JET CITY 特設サイト

https://umusic.jp/bjc

BLANKEY JET CITY OFFICIAL YouTube

BLANKEY JET CITY OFFICIAL X(旧Twitter)

https://x.com/BJC_officialX

BLANKEY JET CITY OFFICIAL Instagram

https://www.instagram.com/blankeyjetcity_official