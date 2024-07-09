º£Æü¤ÎÍ¼ÈÓ¤Ï¥³¥ì¤Ç·è¤Þ¤ê¥Ã¡ª¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û±Ç¤¨³ÎÄê♡ ¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¯¤ê¤Î¡Ö¥Ç¥ê¡×
Í¼ÈÓ¤Î¥á¥Ë¥åー¤¬¥Þ¥ó¥Í¥ê²½¤·¤ÆÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë»þ¤Ï¡Ú¥³¥¹¥È¥³¡Û¤Ø¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª Ä´Íý¤ÎÌÌÅÝ¤Ê¼ê´Ö¤¬¾¯¤Ê¤¯ºî¤ì¤Æ¡¢±Ç¤¨¤Þ¤ÇÁÀ¤¨¤½¤¦¤Ê¡Ö¥Ç¥ê¡×¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£ËèÆü¥á¥Ë¥åー¤ò¹Í¤¨¤ëÂ¦¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤Ì£Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¿©Âî¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ê2ÉÊ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤ÇOK¡ª¡ÖÇþÌ£Á¹¥Ýー¥¯¡×
¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー@mirai.costco¤µ¤ó¤¬¡Ö±öµ¤¶¯¤á¤Ç¤´ÈÓ¤¬¿Ê¤à¤ä¤Ä¡×¤È¸ì¤ë¤³¤Á¤é¡£ÆÚÆù¤¬Ì£Á¹¤äÍ®»Ò¤³¤·¤ç¤¦¤Ê¤É¤ÇÌ£ÉÕ¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÊ¤Î¤¢¤ëÉ÷Ì£¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¯¤À¤±¤Çºî¤ì¤ë¤é¤·¤¯¡¢Ë»¤·¤¤Æü¤Î»þÃ»¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£ÊªÂ¤ê¤Ê¤¤»þ¤Ï¤µ¤é¤ËÌîºÚ¤òÂ¤·¤Æ¹ë²Ú¤Ë¸«¤»¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¢ö
¥°¥êー¥ó¤ÎºÌ¤ê¤¬±Ç¤¨¤ë¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¡ý
¡ÖÇþÌ£Á¹¥Ýー¥¯¡×¤ÏÄ¹¤Í¤®¡¦ÀÄ¤Í¤®¡¦¤´¤Þ¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥êー¥ó¤ÎºÌ¤ê¤¬±Ç¤¨¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼ê´Ö¤Ê¤¯ºî¤ì¤Ä¤Ä¡¢¿©Âî¤Ë±Ç¤¨¤ë¹ë²Ú¤Ê¥á¥¤¥óÎÁÍý¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¤ªÆùÎÁÍý¤Ï¿©¤ÙÀ¹¤ê¤¬¤¤¤ë¤´²ÈÄí¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡£1¥Ñ¥Ã¥¯1,793gÆþ¤ê¤È¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¥á¥¤¥ó¤Ë¤ªµûÎÁÍý¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ï¤³¤Á¤é¡ª¡Ö¥Áー¥º¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤¡×
¥á¥¤¥ó¤Ï¤ªµû¤ò¿©¤Ù¤¿¤¤µ¤Ê¬¤Î»þ¤Ï¤³¤Á¤é¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥Þー@zoramama__¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¤¥ï¥·¤Ë»÷¤¿¤ªµû¤ò¹áÁðÆþ¤ê¤Î¥Ñ¥óÊ´¤ò¤Ä¤±¤Æ¥Õ¥é¥¤¤Ë¤·¤¿Êª¡×¤é¤·¤¯¡¢¥ªー¥Ö¥ó¤ä¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤È¤è¤êËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÀìÍÑ¤Î¥¿¥ë¥¿¥ë¥½ー¥¹¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Ã¤Æ¤ê¤È¤·¤¿É÷Ì£¤Ë¤´ÈÓ¤â¿Ê¤ß¤½¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¥ì¥â¥ó¤ò¤«¤±¤ÆÌ£ÊÑ¤ò³Ú¤·¤á¤½¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£
¥ì¥â¥ó¤Î¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥éー¤¬±Ç¤¨¤ë¤·¤ã¤ì¤Ê°ìÉÊ¤Ë¡ª
¡Ö¥Áー¥º¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¥Õ¥é¥¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼·¡¤ê¡ª ¤¯¤·ÀÚ¤ê¤Î¥ì¥â¥ó¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥éー¤¬±Ç¤¨¤ë¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê°ìÉÊ¤Î´°À®¡£¿©Âî¤ËÊÂ¤Ù¤ë¤À¤±¤Ç²Ú¤ä¤«¤µ¤ÈºÌ¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£1¥Ñ¥Ã¥¯1,318g¤È¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥ï¥¤¥ï¥¤³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Í¼¿©¤ËÎÉ¤µ¤½¤¦¡£¼ê¤Î¹þ¤ó¤À¥á¥Ë¥åー¤ò¡¢¼ê´Ö¤Ê¤¯¤´¼«Âð¤Ç´®Ç½¤·¤¿¤¤»þ¤ËÁª¤ó¤Ç¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¢¨ËÜÊ¸Ãæ¤Î²èÁü¤ÏÅê¹Æ¼çÍÍ¤è¤ê·ÇºÜµöÂú¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¤³¤Á¤é¤Îµ»ö¤Ç¤Ï@mirai.costcoÍÍ¡¢@zoramama__ÍÍ¤ÎInstagramÅê¹Æ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤äÈÎÇä½ªÎ»¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£