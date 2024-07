長崎・ハウステンボスでは、夏季限定イベント“スペクタクルサマーフェスティバル”を、2024年7月5日(金)から9月8日(日)に開催!

この夏のハウステンボスは、誰もが憧れる夏のヴァカンス体験で、訪れたゲストを感動と興奮に包みこむ、今までにない国内旅行が楽しめます。

今回は期間中に森のファンタジアカフェで提供されているカラフルフルーツカクテルドリンク(ノンアルコール)を紹介します。

ハウステンボス/森のファンタジアカフェ“スペクタクルサマーフェスティバル”カラフルフルーツカクテルドリンク(ノンアルコール)

価格1,000円(税込)

数量限定

提供期間:2024年7月5日(金)〜9月8日(日)

提供店舗:森のファンタジアカフェ F-2 光のファンタジアシティ

2024年夏のハウステンボスは、誰もが憧れる夏のヴァカンス体験で、訪れたゲストを感動と興奮に包みこむ、今までにない国内旅行が楽しめるスペシャルイベント“スペクタクルサマーフェスティバル”を開催中!

期間中は、夏のヴァカンス体験にぴったりのグルメが満載☆

光のファンタジアシティにある森のファンタジアカフェでは、カラフルフルーツカクテルドリンク(ノンアルコール)3種を提供中!

グリーン、オレンジ、ブラックの3つのカラーが鮮やかなドリンク。

色彩が変わる大樹や光のお花畑、

リスが木の実を届けてくれる森林など、幻想的な世界が広がる秘密の森でいただけます。

大樹を囲うテーブルは、ドリンクを置くとキレイな花が咲き始める演出も!

もちろん、テイクアウトにして、美しい園内を散策するのもおすすめです☆

グリーンは、ブルーキュラソーとオレンジジュースのシロップで緑色に!

ブラックはコーラとトロピカルアイランドブレンドシロップ。

オレンジはオレンジとパイナップルのシロップを使用しています。

季節限定のカラフルフルーツカクテルドリンク。

全てがフォトスポットのおしゃれな森のファンタジアカフェでぜひいただきたいメニューです。

ハウステンボス2024年夏のスペシャルイベント“スペクタクルサマーフェスティバル”は、9月8日まで開催中です。

幻想的なランタンナイトショーで異国気分を満喫!ハウステンボス「スペクタクルサマーフェスティバル」 幻想的なランタンナイトショーで異国気分を満喫!ハウステンボス「スペクタクルサマーフェスティバル」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 【実食レポ】カラフルフルーツカクテルドリンク(ノンアルコール)!ハウステンボス/森のファンタジアカフェ“スペクタクルサマーフェスティバル”メニュー appeared first on Dtimes.