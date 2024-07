にしむらゆうじコラボ！コープ共済連「ごきげんぱんだ×コーすけ」LINEスタンプ

コープ共済連は、2024年7月2日より、「LINE(ライン)」においてCO・OP共済キャラクター「コーすけ」のLINEスタンプを配信中です。

コープ共済連「ごきげんぱんだ×コーすけ」LINEスタンプ

2024年7月2日(火)から7月29日(月)まで

※利用期間はダウンロード日から180日間。

コープ共済連は、2024年7月2日より、LINEヤフー株式会社が運営するコミュニケーションアプリ「LINE(ライン)」においてCO・OP共済キャラクター「コーすけ」のLINEスタンプを配信中。

2024年はCO・OP共済40周年を記念して、人気クリエイターのにしむらゆうじ氏による「ごきげんぱんだ×コーすけ」のコラボレーションスタンプが登場。

好奇心がいっぱいで自由なごきげんぱんだと一緒に、コーすけが日常の様々なメッセージを可愛く元気に伝えます。

「コープ共済LINE公式アカウント」を友だち追加すると無料ダウンロードできます。

■にしむらゆうじ氏プロフィール(イラストレーター・まんが家・アニメーター)

SNS上でのイラストやまんがの公開、LINEスタンプ販売などで多くのキャラクターを生み出し、その中でも「ごきげんぱんだ」や「こねずみ」「ラブラビット」など「スタジオUG」の仲間たちを中心とした作品を多く発表している。

にしむらゆうじ氏の生み出すキャラクターは見た目がかわいらしいだけでなく、表情豊かで人間味にあふれ、生き生きとしている。

そこに癖になる独特の視点やワードセンスを重ねて生み出される、唯一無二の世界観に魅了される人が続出し、老若男女問わず幅広い世代に支持されている。

SNSでの活動だけでなく、書籍出版やグッズ展開、イベントなど幅広く活動を広げ、YouTubeでは、自身が監督・アニメーション原画を担当するアニメ作品を定期的に発表し、静止画表現に留まらずに幅広い媒体・表現技法へと活動の幅を広げ続けている。

■ダウンロード方法

「コープ共済LINE公式アカウント」を友だちに追加すると無料でダウンロードできます。

※LINEアプリは最新のバージョンを利用してください。

※日本国外で契約した端末の電話番号で認証した端末、あるいはFacebook認証した端末では、無料LINEスタンプをダウンロードすることができません。

※LINEアプリの、ホーム>設定>アカウントから日本国内で契約した端末の電話番号を設定することでダウンロード可能です。

