「おおかみこどもの雨と雪」の景色と出会う！立山黒部アルペンルート「スタジオ地図」コラボプロジェクト

「立山黒部アルペンルート」は、スタジオ地図LLPとコラボレーションプロジェクトを開始します。

立山黒部アルペンルート「スタジオ地図」コラボプロジェクト

・期間:2024年7月27日(土)〜8月31日(土)

・時間:終日(みくりが池温泉営業時間内)

・場所:みくりが池温泉

(協力:富山県)立山黒部の大自然が美しく描かれるアニメーション映画「おおかみこどもの雨と雪」の世界観を楽しめるイベントも実施します。

【コラボレーションプロジェクト:おおかみこどもと立山黒部の“ふれあい”プロジェクトについて】

2012年に劇場公開されたアニメーション映画「おおかみこどもの雨と雪」で描かれている立山や室堂平の景色は、今も変わらず多くのお客様を魅了し続けています。

立山黒部の大自然が変わることなく存在しているのは、立山信仰や自然公園法の精神が脈々と受け継がれてきたことや、「立山の開発と自然保護・環境保全の両立」を目標に、同社と立山黒部アルペンルートの関係者が一体となって様々な取り組みを続けてきたことの証です。

立山黒部がこれからも「人が成長でき、自然と共生できる」場であり続けられるよう、同社はスタジオ地図LLPとプロジェクトを開始。

【アニメーション映画「おおかみこどもの雨と雪」の世界観を楽しめるイベント】

第1弾…映画「おおかみこどもの雨と雪」の景色と出会う!見に行こう!みくりが池!

室堂平にある「みくりが池」の先「みくりが池温泉」でカードを手に入れられる、現在実施中のイベント「見に行こう!みくりが池!」の夏限定イベントです。

映画の舞台となったみくりが池周辺の散策を楽しむことで立山黒部の自然をより身近に感じられる、夏におすすめのイベントです。

