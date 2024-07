医療安全と医療従事者の働き方改革を支援！インターシステムズジャパン「医療デバイスモニタリングソリューション」

インターシステムズジャパンは、医療向けデータプラットフォーム製品 InterSystems IRIS for Healthを基盤に、医療安全と医療従事者の働き方改革を支援する「医療デバイスモニタリングソリューション」を開発し、2024年7月10日(水)〜12日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「国際モダンホスピタルショウ2024」に参考出品します。

インターシステムズジャパン「医療デバイスモニタリングソリューション」

患者に投薬をする輸液/シリンジポンプは、医療機関の中で、数多く使われている医療機器です。

患者毎の薬剤投与状況を適宜確認し、実施状況を遅滞なく報告・記録することは、医療従事者にとっては負担となる業務の一つです。

「スマートポンプ」は、薬剤の注入量や速度を機械的に調節・管理し、安全に投与するための装置で、通信機能を備えており、流量・積算量などの投薬情報、各種アラーム・アラートなどの警報情報を送信することが可能です。

スマートポンプをはじめとする医療機器からのデータは、院内のさまざまな部門や職種で有用ですが、医療機器側と連携システム側との間で連携仕様の確認が必要になり、その開発には大きなコストがかかり、医療機器データを広く活用することの障壁となっていました。

開発をした「医療デバイスモニタリングソリューション」は、こうした医療機器データ活用の課題を解決し、医療機器からのデータを受信し、必要なデータを必要な形で、電子カルテ、機器管理システムなど、さまざまなシステムや医療機器に、リアルタイムに送信することが可能です。

これにより、転記ミスなどのヒューマンエラーをなくし、各システムや機器で医療機器のデータを活用することができ、医療安全や業務の生産性、業務効率の向上を図ることで、医療従事者の働き方改革を支援します。

■「医療デバイスモニタリングシステム」で提供する主な機能

・医療機器の稼働状況を一覧表示するダッシュボード表示機能

・スマホを使用した4点認証による患者、スマートポンプ、薬剤、実施者の紐づけと実施確認

・医療機器から必要なデータを、必要な形に変換し、さまざまなシステム・機器にリアルタイム送信

・医療機器の使用状況のイベント情報から、アラートを送信(例:異常検知をした場合アラート送信)

インターシステムズは、2024年7月10日(水)〜12日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「国際モダンホスピタルショウ2024」に、テルモのスマートポンプと連携した「医療デバイスモニタリングソリューション」を、参考出品します(小間番号:285)。

国際モダンホスピタルショウ2024 開催概要と、インターシステムズの出展内容については、こちらを確認してください。

https://www.intersystems.com/jp/events/hospital-show-2024/

【参考出品で対象となる医療デバイス】

