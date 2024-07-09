ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（6月）
予想 0.26% 前回 -0.19%（前月比)
予想 4.85% 前回 4.69%（前年比)
22:15
バーFRB副議長、金融包摂について講演
23:00
パウエルFRB議長、上院銀行委員会で半期に1度の金融政策報告に関する議会証言
10日
2:00
米3年債入札（580億ドル）
2:30
ボウマンFRB理事、金融包摂について講演（質疑応答あり）
NATO首脳会議（11日まで）
バイデン米大統領、演説の予定
※予定は変更されることがあります。
メキシコ消費者物価指数（CPI）（6月）
予想 0.26% 前回 -0.19%（前月比)
予想 4.85% 前回 4.69%（前年比)
22:15
バーFRB副議長、金融包摂について講演
23:00
パウエルFRB議長、上院銀行委員会で半期に1度の金融政策報告に関する議会証言
10日
2:00
米3年債入札（580億ドル）
2:30
ボウマンFRB理事、金融包摂について講演（質疑応答あり）
NATO首脳会議（11日まで）
バイデン米大統領、演説の予定
※予定は変更されることがあります。