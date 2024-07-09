21:00
メキシコ消費者物価指数（CPI）（6月）
予想　0.26%　前回　-0.19%（前月比)
予想　4.85%　前回　4.69%（前年比)

22:15　
バーFRB副議長、金融包摂について講演

23:00　
パウエルFRB議長、上院銀行委員会で半期に1度の金融政策報告に関する議会証言

10日
2:00　
米3年債入札（580億ドル）

2:30　
ボウマンFRB理事、金融包摂について講演（質疑応答あり）


NATO首脳会議（11日まで）
バイデン米大統領、演説の予定

※予定は変更されることがあります。