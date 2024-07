UniteUp!・森蔭晨之介、LEGITのテンション上がる新曲「Summer Vacation」を「朝に聴いて欲しい」とレコメンド

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「次に出す曲はゴリッとした、LEGITの原点に戻ったような曲。『Summer Vacation』で夏を感じていただいて、そこからまた原点回帰したLEGITを楽しんで欲しい」(UniteUp!/LEGIT・助川真蔵)

interfmおよびJFN系列11局で放送中、芸人×アーティストが送る音楽バラエティ新番組『みゅ~じっくろっく』。『THE FIRST TIMES』では、番組で放送されたトークを毎週ダイジェストで紹介!

66回目となる放送は、DJの山崎あみとピン芸人のマツモトクラブ(SMA芸人)が、UniteUp!のLEGITから、助川真蔵と森蔭晨之介を迎え、ほっこりした時間を届けた。

「ソニーミュージックが贈る、多次元アイドルプロジェクト、UniteUp!。2021年、突如オープンしたYouTubeチャンネルで、架空のアーティストたちが歌うバラエティ豊かな楽曲を展開し、話題に。その後、テレビアニメ『UniteUp!』第1期がスタートし、助川さんは高尾大毅役、森蔭さんは二条瑛士郎役として声優を担当。今年4月には、2回目となるワンマンライブも開催し、大成功。アニメ第2期『UniteUp! -Uni:Birth-』の放送も決定しています」と、山崎によるUniteUp!の紹介から番組がスタート。

■UniteUp!、番組イベント『みゅじろくライブ!』への出演を振り返る

「3月に開催したみゅじろくのイベント『interfm MUSIClock with THE FIRST TIMES presents みゅじろくライブ!』では、かなり無茶なことに対応していただきましたが、楽しんでいただけましたか?」という質問に、「楽しかったですね!」と即答したふたり。

「特に気合いが入っていたメンバーが何人かいて。バラエティ事が好きなメンバーも多かったりするので、その辺の空回りしてる感じも、見ていて面白かったかなと」と答えた助川。

「これまで、ああいうバラエティをお客さんの前でやったことがなかったんです。YouTubeとかでやっていることを、生で見てもらえたのは、すごく良かったと思います」と助川が続け、「なにか喋るたびに『キャー!』ってなってましたね」という山崎に、「どんどん自己肯定感が上がっちゃいますよ(笑)。『俺、面白いこと言ったっけ?』みたいな」と笑って話した。

■ワンマンライブ『sMiLea LIVE -Unite with You- ELEVEN』を終えて

4月に行ったワンマンライブ『sMiLea LIVE -Unite with You- ELEVEN』の話題では、「前のライブに参加できなかった戸谷くん(戸谷菊之介)が今回は参加できて。普段は感情を表に出さない彼が、ちょっと涙目になっていたのは、めっちゃ嬉しかったですね」と話す森蔭。

「ライブが終わった後に各々のメンバーの気持ちを聞くと、ひとりひとりのメンバーのバックボーンがいっぱいあることがわかって。だから良い結果になったのかなと思いました」と、メンバーならではの感想を語った。

■助川真蔵&森蔭晨之介の瞬発力が試されたクイズコーナー

続いて、「良いライブの感想を聞いた後なんですけど……」と申し訳なさそうにいう山崎のタイトルコールで始まったのは、「即答クイズ“ハズして正解”」のコーナー。

出された問題に、即答で不正解を答えるこのクイズ。

最初に挑戦した助川は、「今日は来ていないLEGITのメンバー、坂田隆一郎の口癖を教えて下さい」の問題に「……大好きだよ」と回答。瞬発力高く回答を続けた助川を「なかなか良かったんじゃないでしょうか?」とマツモトクラブが評価した。

続く森蔭は、「桃太郎がお供にしたのは犬、猿、あと?」に対して「俺だろう!?」と回答したりと、これまたユーモアの効いた瞬発力の良さを見せ、「見たことない森蔭が出てきた!」と助川が笑った。

スタジオがひとしきり笑いに包まれたところで、7曲連続デジタルリリースがスタートしたUniteUp!より、6月19日リリースのLEGITの新曲「Summer Vacation」を出演メンバー自身の曲紹介でオンエアした。

■LEGITの新曲「Summer Vacation」と前作「MAGIC」のテーマとは

オンエアされた楽曲を受け、「MAGIC」に続く第2弾となった新曲ですが、どんな曲になりましたか?」という話題で始まった番組後半。

「この前の『MAGIC』とちょっと雰囲気が近いんですけど、“オフ”をテーマとした曲で。歌詞の中でいうと、距離感が『MAGIC』よりもギュッと詰まった感じ」と解説した森蔭は、「そのストーリー性もありつつ、普通にテンションが上がる曲なので。夜に聴くより、朝に聴いてもらった方がいいんじゃないかな。その後で、UniteUp!の夜の曲を聴いてもらって。夏の朝と昼と夕方くらいまでに聴いて欲しいです」とレコメンド。

「7曲連続ということは、(UniteUp!のユニットLEGIT、JAXX/JAXX、PROTOSTAR)各ユニット2曲ずつと、UniteUp!全員の曲もあるってことですか?」と聞かれて、「そうなりますね」と答えた助川。

「それぞれある程度、レコーディングは終えてると思うんですが。次に僕たちが出す曲はゴリッとした曲で、またLEGITの原点に戻ったような曲です。『Summer Vacation』で夏を感じて、そこからまた原点回帰したLEGITを楽しんでいただけたらと思います」と助川が続けてコメント。

「新曲を聴いていまからテンションを上げて、2025年1月から放送予定のアニメ第2期に備えたいですね」と山崎がまとめ、番組最後は自身の曲紹介でLEGITの「MAGIC」をオンエアした。

ライブ情報など、UniteUp!の詳しい情報はオフィシャルサイトをチェックして欲しい。

『みゅ~じっくろっく』は、interfmおよびJFN系列12局にて順次放送中。コンテンツは、全国各地の人気ラジオ番組が参加する音声コンテンツアプリ「AuDee(オーディー)」でも聴くことができる。

番組情報

『みゅ~じっくろっく』

放送局:JFN系列11局ネット

7月6日(土)から各局順次スタート

※各局それぞれOA時間が異なる

出演者:山崎あみ、マツモトクラブ(SMA芸人)、アーティスト

第66回・ゲストアーティスト:助川真蔵、森蔭晨之介(UniteUp!)

リリース情報

2024.06.19 ON SALE

LEGIT

DIGITAL SINGLE「Summer Vacation」

『みゅ~じっくろっく』番組サイト

interfm

https://www.interfm.co.jp/musiroku

AuDee(オーディー)

https://audee.jp/program/show/300004988

JFN

https://jfn.co.jp/program/2095/

UniteUp! 公式サイト

https://uniteup.info/