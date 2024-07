圧倒的なファンの作り方！「単価も利益も客層も上がる！中小企業のためのハイブランドマーケティング」上嶋悟著

上嶋ウェブコンサルティングの代表である上嶋 悟(かみじま・さとる)は、『単価も利益も客層も上がる!中小企業のための ハイブランドマーケティング』(セルバ出版)を2024年7月1日に刊行しました。

単価も利益も客層も上がる!中小企業のための ハイブランドマーケティング

著者 : 上嶋 悟 (かみじま・さとる)

定価 : 2,420円(税込)

発売日 : 2024年7月1日

出版社 : セルバ出版

ページ数: 304ページ

販売先 :



<目次>

第1章 日本企業にハイブランドマーケティングが必要な理由とは

第2章 マーケティングで自社ブランドの価値を高める

第3章 世界的に成功してきたラグジュアリーブランドの歴史から学ぶ

第4章 イメージ戦略によるブランディングが成功のカギを握る

第5章 「ブランドイメージ」を演出する方法

第6章 ログ・アイコンから見るSNS時代の「イメージ戦略」

第7章 お客様から愛されるための秘訣を学ぶ

第8章 高額商品を扱えるようになる方法

第9章 専門家とともにリブランディングを行う

この書籍では、高単価・高利益で理想のお客様が集まるビジネスができるようになる「ハイブランドマーケティング」の考え方や手法を、世界的に有名なハイブランド企業や商品の実例をもとに紹介しています。

帝国データバンクの調べによると、 2023年の倒産件数は8,497件(前年6,376件、33.3%増)と、前年から2,000件以上上回っています。

この数字は、2年連続で前年を上回り、円安による影響で倒産の多かった2015年(8,517件)に迫る件数です。

日本企業はこれまで「安くて高品質」のものを得意としてきましたが、中小企業の価格競争は、会社の弱体化を招き、限界がきています。

これからの時代、企業の経営を安定させ、継続させていくには、「値上げ」が不可欠なのです。

そのためには、価値観を上げるための「イメージ戦略」が効果的です。

HPや動画、店舗で購入する時間、社長のSNSなどでブランドを演出することで、単価も利益も客層も上げることができます。

<本書の特徴>

ネットコンサルタントである著者は、倒産寸前だった会社のHPの修正やブログを通じ、業績をV字回復させた経験があり、以降のべ200社の業績アップに関わっています。

豊富な知識や経験から、これから先を生き抜くための「ハイブランドマーケティング」の考え方や手法を、実例をもとに紹介しています。

激動を生きる優良な日本企業に、一石を投じる一冊です。

<具体的なノウハウ例>

・ハイブランドマーケティング(ヘリテージ戦略・イメージ戦略)

・世界的に成功しているラグジュアリーブランドの事例

・成功している日本企業の事例 など

【著者紹介】

上嶋 悟(かみじま・さとる)

ネットコンサルタント

幼少期からマーケティング的な思考を持ち、「どう教えたら生徒がより成果を出せるのかな?」「飲食店に入れば、どうすればこのお店は繁盛するのかな?」と学校の仕組み、飲食店、会社の経営について考える子どもだった。

社会人になりインターネットに出会ってからは、自分の理論の実践と副業として、オリジナルシルバーアクセサリーを製造販売し、ネットショップを開始。

アクセサリーの販促で始めたブログが人気となり、200記事で月間20万アクセスを記録。

ネットショップも3時間で3,000万円の売上を達成。

多くの人からやり方を聞かれるようになり、個別レクチャーを行う。

その後、本格的にマーケティングをするために地元のウェブ制作会社に転職。

2年間で60件の受注を獲得し、ネットからの自動集客で入社時は瀕死状態だった小さなウェブ制作会社が大躍進。

ネット集客の経験や知識のノウハウを提供し、のべ200社の業績アップに携わる。

現在は独立し、ネットコンサルタントとして日々新しいマーケティング理論を開発し、実践、出版を行っている。

主な著書に、『90日で稼ぎ続けるホームページをつくる方法』『読むだけで想像以上の未来が手に入る本』『90分で人が押し寄せるLPをつくる方法』『確実にお申し込みが入る Instagram集客』(Kindle出版)『儲かる会社のつくり方大全』(セルバ出版)がある。

