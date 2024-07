高島 美佐子 先生登壇！セリスタ『チャクラ総論・ドーシャ総論』

セリスタは、2024年7月21日(日)に、高島 美佐子 先生(RUACH ルアハ)、北西 剛 先生(きたにし耳鼻咽喉科/院長)を講師にお迎えし、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料ZOOMオンラインセミナー『チャクラ総論・ドーシャ総論』を開催します。

セリスタ『チャクラ総論・ドーシャ総論』

■番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 25 Stage 3

■開催日時 :2024年7月21日(日) 10:00〜12:00

■開催形式 :ZOOMオンラインセミナー

■プログラム :10:00 オープニング・主催者挨拶

10:15 『チャクラ総論』

高島 美佐子 先生/Ms. Misako Takashima

RUACH ルアハ

10:55 『ドーシャ総論』

北西 剛 先生/Dr. Tsuyoshi Kitanishi

きたにし耳鼻咽喉科/院長

日本アーユルヴェーダ学会/理事長

11:35 質疑応答

12:00 エンディング

■参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

■対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

■定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZKmHQU-KT9-xcJUBwg40Tw#/registration

■企画・主催 :セリスタ

Tel : 03-3863-1003

E-mail:info@selista.jp

■Wellness Breeze site:https://www.well-br.jp

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■講演1:『チャクラ総論』

高島 美佐子 先生/Ms. Misako Takashima

RUACH ルアハ

1) チャクラの定義と歴史

2) チャクラの基礎知識

3) チャクラと解剖学

4) チャクラの理解を深めるためのキーワード

5) チャクラ測定後のアドバイスについて

キーワード:チャクラ、エネルギーセンター、生命エネルギー、瞑想、マントラ

■講演2:『ドーシャ総論』

北西 剛 先生/Dr. Tsuyoshi Kitanishi

きたにし耳鼻咽喉科/院長

日本アーユルヴェーダ学会/理事長

1) CHI Fractal Bioanalysis ユーザー必見

2) アーユルヴェーダの生理学・生命学の基本となるドーシャを解説

3) あなたは どんなドーシャタイプ?

4) ドーシャを日常診療に活かすには?

キーワード:アーユルヴェーダ、生理学、生命観、宇宙5大元素、トリドーシャ、ピッタ ヴァータ、カパ、個別化医療

▼参加登録(無料)はこちらから▼

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_ZKmHQU-KT9-xcJUBwg40Tw#/registration

◇講師紹介◇

■高島 美佐子 先生/Ms. Misako Takashima

RUACH ルアハ

《経歴》

古代インド・サンスクリット語の《聖なる音》と言われるマントラを使った瞑想で豊な人生を創り出す【マントラ音瞑想】主宰。

2013年〜南インド・チェンナイにて近代ヨーガの父、クリシュナマチャルヤ伝統のヴェーディック・チャンティング(マントラ)をKHYF(Krishnamacharya Healing and Yoga Foundation)にて学び、講師の資格を取得。

渡印7回。

2020年のコロナ以降はオンラインでインドと繋がり、研鑽を積む。

2022年はヴェーディック・チャンティング講師養成講座(200時間)を再受講し、マントラを磨き続ける。

2021年8月電子書籍【奇跡を起こす古代インドの叡智『聖なる音』マントラ音瞑想】出版。

Amazonカテゴリランキング1位。

2021〜22年には世界的な組織、United Consciousness(ユナイテッド・コンシャスネス)のオンラインイベントで著名な学者や指導者とともにマントラを使った瞑想をレクチャーする機会を得る。

2022〜23年にはsuwaruにてネパール人の世界的瞑想家ニーマル・ラージ・ギャワリ師から瞑想講座(ベーシック・インターミディエイト・アドバンス)やリトリート(京都鞍馬山・高野山)で瞑想や呼吸法を学ぶ。

【ヨーガ/マントラ/瞑想】

〈インド〉

・KHYF認定 Certificated Vedic Chant Teacher(2013-2014/2022)

〈日本〉

・全米ヨガアライアンスRYT200時間修了(2012)

・陰ヨガティーチャートレーニング(理論と実践/経絡)70時間修了、解剖学ヨガティーチャートレーニング50時間修了、経絡30時間集中コース修了

suwaru

・瞑想講座(ベーシック・インターミディエイト・アドバンス)修了

【アロマテラピー】

・公益社団法人 日本アロマ環境協会認定 インストラクター

・[ジャパン・エコール・デ・アロマテラピー認定]アロマセラピストコース修了、アロマフェイシャル修了

■北西 剛 先生/Dr. Tsuyoshi Kitanishi

きたにし耳鼻咽喉科/院長

日本アーユルヴェーダ学会/理事長

《経歴》

平成4年滋賀医大卒業後、滋賀医大耳鼻咽喉科へ入局。

平成13年彦根市立病院耳鼻科医長。

平成17年きたにし耳鼻咽喉科を開業。

資格:日本耳鼻咽喉科頭頚部外科学会専門医・日本気管食道科学会専門医

日本アーユルヴェーダ学会 理事長(2018年〜)

日本統合医療学会 理事・認定医・認定施設

日本東方医学会 理事

日本プラセンタ医学会 理事・認定医

日本メディカルホメオパシー学会 理事・認定医

世界中医薬学会連合会アレルギー疾患専門委員会 理事 など

著書:『慢性副鼻腔炎を自分で治す』(マキノ出版)

『図解 自力で治す!慢性副鼻腔炎 アレルギー性鼻炎』(河出書房新社)

『鼻・のどの病気は免疫ビタミンでよくなっていく』(平原社)ほか

