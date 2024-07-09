AC/DC、『Back In Black』がアメリカで26プラチナ・ディスクに認定される
アメリカレコード協会（RIAA）は7月8日、AC/DCが1980年にリリースしたアルバム『Back In Black』が、アメリカでのセールスが2,600万を突破し、26プラチナ・ディスクに認定されたことを発表した。
イーグルスの『Their Greatest Hits (1971-1975)』の38プラチナ、マイケル・ジャクソンの『Thriller』の34プラチナに次ぎ、2018年8月に認定されたイーグルスの『Hotel California』の28プラチナと並び、現時点で歴代最多3位につけた。
RIAAは7月8日、AC/DCのアルバム、シングルで新たに認定されたディスクの一覧を公表。アルバムでは、『Back In Black』の26プラチナに加え、『Highway To Hell』が8プラチナ、『Dirty Deeds Done Dirt Cheap』が7プラチナ、『The Razors Edge』が6プラチナ、『High Voltage』と、『Live』および『Live-Collector’s Edition』が4プラチナにランクアップしている。
AC/DCは現在、ヨーロッパで＜Power Up＞ツアーを開催中。7月3日と7日に英国ロンドンのウェンブリー・スタジアムで2公演を行い、その映像をSNSで公開している。
#ItsALongWayToTheTop, but the view's nothing but #Platinum and #Diamond! ???? @acdc just scored 16 new RIAA certifications, including a new Diamond for #Thunderstruck ???????????? @sonymusic pic.twitter.com/pl5YdDC6TM— RIAA (@RIAA) July 8, 2024
London are you ready for more? #POWERUPTOUR ⚡️???? @ChristieGoodwin pic.twitter.com/NuXISoW8oG— AC/DC (@acdc) July 7, 2024
Ako Suzuki
You were PWR-ed up Wembley! #poweruptour ???? @ChristieGoodwin pic.twitter.com/KGgFUAGReC— AC/DC (@acdc) July 4, 2024