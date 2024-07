アメリカレコード協会(RIAA)は7月8日、AC/DCが1980年にリリースしたアルバム『Back In Black』が、アメリカでのセールスが2,600万を突破し、26プラチナ・ディスクに認定されたことを発表した。イーグルスの『Their Greatest Hits (1971-1975)』の38プラチナ、マイケル・ジャクソンの『Thriller』の34プラチナに次ぎ、2018年8月に認定されたイーグルスの『Hotel California』の28プラチナと並び、現時点で歴代最多3位につけた。

1980年7月にリリースされた『Back In Black』は、3ヶ月足らずでプラチナ・ディスクに認定され、その後もセールスを伸ばし続け、2019年12月に25プラチナに到達していた。RIAAは7月8日、AC/DCのアルバム、シングルで新たに認定されたディスクの一覧を公表。アルバムでは、『Back In Black』の26プラチナに加え、『Highway To Hell』が8プラチナ、『Dirty Deeds Done Dirt Cheap』が7プラチナ、『The Razors Edge』が6プラチナ、『High Voltage』と、『Live』および『Live-Collector’s Edition』が4プラチナにランクアップしている。AC/DCは現在、ヨーロッパで<Power Up>ツアーを開催中。7月3日と7日に英国ロンドンのウェンブリー・スタジアムで2公演を行い、その映像をSNSで公開している。Ako Suzuki