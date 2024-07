めいちゃんが、7月17日に発売するニューアルバム『やきそばパン』の収録曲を公開した。CD2枚組で全21曲を収録する同作には、北川悠仁、亀田誠治、川谷絵音、林哲司、売野雅勇、蔦谷好位置、HoneyWorks、日食なつこ、大柴広己、SARM、トオミヨウ、みきとP、てにをは、nqrse、葛葉など豪華アーティストや人気クリエイターが参加。「物の怪の類」「キスしちゃだめっ!」「エンジョイ」「あっけない」など人気曲に加え、7月放送開始のTVアニメ『2.5次元の誘惑』のオープニングテーマ「シャッターチャンス」を収録する。アルバム発売は2年ぶりで、様々なテイストのJ-POPを織り交ぜた新曲もたっぷり味わえる超大作となりそうだ。

『やきそばパン』

2024年7月17日(水)発売

特設サイト https://meychan-yakisobapan.ponycanyon.co.jp/



■2CD+Blu-ray(PCCA-06289/税込5,250円)

■2CD(PCCA-06290/税込3,900円)



[CD] ※全形態共通内容

-DISC1-

01:エンジョイ

02:流声

03:シャッターチャンス

04:おとぎ話

05:天上猫と天下人

06:仮面

07:物の怪の類

08:ピカレスクロマンサー

09:あなたと最後

10:あっけない

11:ホロウ

-DISC2-

12:心中世界

13:偽物

14:Don't Stop The Show Time

15:レッツゴー・DA・ミライ

16:キスしちゃだめっ!

17:音色

18:さよなら様のおかげ

19:終わらないラブソングを

20:やきそばパンのうた

21:太陽のマーチ



[Blu-ray] ※受注限定スペシャル盤、2CD+Blu-ray盤のみ付属

「世界で1つのちゃめつ基地を作る!」

◆ ◆ ◆■楽曲リスト「エンジョイ」Lyric & Music:北川悠仁Produce & Arrange:PRIMAGIC, 北川悠仁「流声」Lyric:めいちゃん、田中秀典Music:めいちゃん、PRIMAGICProduce & Arrange : PRIMAGIC「シャッターチャンス」Lyric:めいちゃん、田中秀典Music:めいちゃん、PRIMAGICProduce & Arrange : PRIMAGIC「おとぎ話」Lyric:めいちゃん、田中秀典Music:めいちゃん、PRIMAGICProduce & Arrange : PRIMAGIC「天上猫と天下人」Lyric & Music:日食なつこProduce & Arrange & All Other Instruments:Numa「仮面」Lyric:nqrse、VACONMusic:nqrseArrange : 早川博隆「物の怪の類」Lyrics & Music : A.GUITAR、大柴広己(もじゃ)、みきとPArrange & All Instruments : Bug Holic、みきもじゃ(みきとP×大柴広己(もじゃ))Produce:みきもじゃ(みきとP×大柴広己(もじゃ))「ピカレスクロマンサー」Lyric & Music:てにをはVocal:めいちゃん、葛葉「あなたと最後」Lyric:SARMMusic:SARM、P.C.EArrange : P.C.E「あっけない」Lyric & Music:めいちゃんArrange & Produce:川谷絵音「ホロウ」Lyric & Music:めいちゃんProduce & Arrange : 蔦谷好位置(agehasprings)Arrange & Guitar : 永澤和真(agehasprings)「心中世界」Lyric & Music:めいちゃんProduce:PRIMAGICArrange:和田敏明、PRIMAGIC「偽物」Lyric & Music:めいちゃんProduce & Arrange:PRIMAGIC「Don't Stop The Show Time」Lyric:売野雅勇Music:林哲司Arrange & Produce:林哲司「レッツゴー・DA・ミライ」Lyric & Music:めいちゃんArrange & Produce:トオミヨウ「キスしちゃだめっ!」Lyrics:shito、GomMusic : shitoArrange:HoneyWorks「音色」Lyric:めいちゃん、田中秀典Music:めいちゃん、PRIMAGICProduce&Arrange:PRIMAGIC「さよなら様のおかげ」Lyric & Music & Arrange:みきとP「終わらないラブソングを」Lyric & Music:めいちゃんArrange & Produce:亀田誠治「やきそばパンのうた」Lyric & Music:めいちゃんProduce:PRIMAGICArrange:めいちゃん、PRIMAGIC「太陽のマーチ」Lyric:めいちゃん、田中秀典Music:めいちゃん、PRIMAGICArrange & Produce:PRIMAGIC◆ ◆ ◆