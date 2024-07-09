めいちゃん、ニューアルバム収録曲全容を解禁
めいちゃんが、7月17日に発売するニューアルバム『やきそばパン』の収録曲を公開した。
CD2枚組で全21曲を収録する同作には、北川悠仁、亀田誠治、川谷絵音、林哲司、売野雅勇、蔦谷好位置、HoneyWorks、日食なつこ、大柴広己、SARM、トオミヨウ、みきとP、てにをは、nqrse、葛葉など豪華アーティストや人気クリエイターが参加。
「物の怪の類」「キスしちゃだめっ！」「エンジョイ」「あっけない」など人気曲に加え、7月放送開始のTVアニメ『2.5次元の誘惑』のオープニングテーマ「シャッターチャンス」を収録する。アルバム発売は2年ぶりで、様々なテイストのJ-POPを織り交ぜた新曲もたっぷり味わえる超大作となりそうだ。
■楽曲リスト
「エンジョイ」
Lyric & Music：北川悠仁
Produce & Arrange：PRIMAGIC, 北川悠仁
「流声」
Lyric：めいちゃん、田中秀典
Music：めいちゃん、PRIMAGIC
Produce & Arrange : PRIMAGIC
「シャッターチャンス」
Lyric：めいちゃん、田中秀典
Music：めいちゃん、PRIMAGIC
Produce & Arrange : PRIMAGIC
「おとぎ話」
Lyric：めいちゃん、田中秀典
Music：めいちゃん、PRIMAGIC
Produce & Arrange : PRIMAGIC
「天上猫と天下人」
Lyric & Music：日食なつこ
Produce & Arrange & All Other Instruments：Numa
「仮面」
Lyric：nqrse、VACON
Music：nqrse
Arrange : 早川博隆
「物の怪の類」
Lyrics & Music : A.GUITAR、大柴広己(もじゃ)、みきとP
Arrange & All Instruments : Bug Holic、みきもじゃ(みきとP×大柴広己(もじゃ))
Produce：みきもじゃ(みきとP×大柴広己(もじゃ))
「ピカレスクロマンサー」
Lyric ＆ Music：てにをは
Vocal：めいちゃん、葛葉
「あなたと最後」
Lyric：SARM
Music：SARM、P.C.E
Arrange : P.C.E
「あっけない」
Lyric ＆ Music：めいちゃん
Arrange & Produce：川谷絵音
「ホロウ」
Lyric & Music：めいちゃん
Produce & Arrange : 蔦谷好位置(agehasprings)
Arrange & Guitar : 永澤和真(agehasprings)
「心中世界」
Lyric & Music：めいちゃん
Produce：PRIMAGIC
Arrange：和田敏明、PRIMAGIC
「偽物」
Lyric & Music：めいちゃん
Produce & Arrange：PRIMAGIC
「Don't Stop The Show Time」
Lyric：売野雅勇
Music：林哲司
Arrange & Produce：林哲司
「レッツゴー・DA・ミライ」
Lyric ＆ Music：めいちゃん
Arrange & Produce：トオミヨウ
「キスしちゃだめっ！」
Lyrics：shito、Gom
Music : shito
Arrange：HoneyWorks
「音色」
Lyric：めいちゃん、田中秀典
Music：めいちゃん、PRIMAGIC
Produce&Arrange：PRIMAGIC
「さよなら様のおかげ」
Lyric ＆ Music & Arrange：みきとP
「終わらないラブソングを」
Lyric ＆ Music：めいちゃん
Arrange & Produce：亀田誠治
「やきそばパンのうた」
Lyric & Music：めいちゃん
Produce：PRIMAGIC
Arrange：めいちゃん、PRIMAGIC
「太陽のマーチ」
Lyric：めいちゃん、田中秀典
Music：めいちゃん、PRIMAGIC
Arrange & Produce：PRIMAGIC
◆ ◆ ◆
『やきそばパン』
特設サイト https://meychan-yakisobapan.ponycanyon.co.jp/
■2CD+Blu-ray（PCCA-06289／税込5,250円）
■2CD（PCCA-06290／税込3,900円）
[CD] ※全形態共通内容
-DISC1-
01：エンジョイ
02：流声
03：シャッターチャンス
04：おとぎ話
05：天上猫と天下人
06：仮面
07：物の怪の類
08：ピカレスクロマンサー
09：あなたと最後
10：あっけない
11：ホロウ
-DISC2-
12：心中世界
13：偽物
14：Don't Stop The Show Time
15：レッツゴー・DA・ミライ
16：キスしちゃだめっ！
17：音色
18：さよなら様のおかげ
19：終わらないラブソングを
20：やきそばパンのうた
21：太陽のマーチ
[Blu-ray] ※受注限定スペシャル盤、2CD+Blu-ray盤のみ付属
「世界で1つのちゃめつ基地を作る！」
関連リンク
◆めいちゃん オフィシャルX
◆めいちゃん オフィシャルYouTubeチャンネル
◆めいちゃん オフィシャルTikTok
◆めいちゃん オフィシャルInstagram
◆＜めいちゃんワンマンライブツアー2023-2024『僕等の色彩』＞特設サイト