プーと新たに加わった凶悪な仲間たちが、今夏再び日本を襲撃する映画『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』より、本ビジュアルと予告編が到着した。場面写真8点も一挙に公開されている。

本ビジュアルでは、構えるチェンソーと瞳にも炎が燃え盛るプーを先頭にピグレット、ティガー、オールが後ろに姿を見せ、“じゃあくななかまたち”が集結。彼らがどんな悪事を繰り広げ、人間たちを震え上がらせていくのか、期待せずにはいられない。

予告編は冒頭からプーの雄叫びとともに、人々が餌食になる様子が続く。ピグレット、オール、ティガーも凶悪な表情で登場し、クラブで開催中のパーティは盛り上がりから一転、地獄絵図と化していく。

さらに、クリストファー・ロビンの名を叫び、高笑いするプーの声が森に鳴り響く一幕も。呪われたプーの秘密にも迫る本作、いったい何が明かされるのだろうか。



あわせて、ムビチケ購入者向け特別キャンペーンの実施も決定。7月9日(火)19時より募集開始となり、当選者にはムビチケポイントがプレゼントされる。詳しくはをチェックしよう。

映画『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』は2024年8月9日(金)新宿ピカデリーほか全国公開。

