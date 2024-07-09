¡Ú¹Åç¡Û¿¹²¼Äª¿Î¡¢ÄËº¨µÕÅ¾£³¥é¥óÈïÃÆ¤â¹õÀ±²óÈò¡Ä¹ßÈÄ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿£·²ó¤ËÂÇÀþ¤¬Æ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤ÉÕ¤¯
¢¡£Ê£Å£Ò£Á¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¹Åç¡½µð¿Í¡Ê£¹Æü¡¦¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¹Åç¤Î¿¹²¼Äª¿ÎÅê¼ê¤¬¡¢£·²ó£³¼ºÅÀ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡££±ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£·²ó£²»à»°ÎÝ¤ÇÂåÂÇ¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂåÂÇ¡¦¾åËÜ¤¬Æ±ÅÀÅ¬»þÂÇ¡£µð¿ÍÀï¤Ï£·Ï¢¾¡Ãæ¤À¤Ã¤¿¡££²£±Ç¯£¸·î£²£´Æü¤ÎÅ¨ÃÏÀï°ÊÍè¤Î¹õÀ±¤Ï²óÈò¤·¡¢¤³¤ì¤Ç£±£±ÀïÉé¤±¤Ê¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤ËÄËº¨¤Î°ìÈ¯¤òÍá¤Ó¤¿¡£½©»³¤Îµ¾Èô¤ÇÀè¼èÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¾¸å¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡££±»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢£´ÈÖ¡¦²¬ËÜÏÂ¤ËµÕÅ¾£³¥é¥ó¤òÈïÃÆ¡£¥Þ¥Ä¥À¤Ç¤Ï£´£°¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ö¤ê¤Î¼ºÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÈïÃÆ¤Ï£´·î£²£·Æü¤ÎÃæÆü¡¦¾åÎÓ°ÊÍè¡¢º£µ¨£²ËÜÌÜ¤ÇËÜµò¤Ç¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤â£±»Íµå¤È£²°ÂÂÇ¤Ç£±»àËþÎÝ¡£º´¡¹ÌÚ¤Îº¸Íã¤Ø¤ÎÈôµå¤Ïº£µ¨½é¥¹¥¿¥á¥ó¤ÎÂçÀ¹¤«¤é¾®±à¡¢²ñÂô¤È¤Ä¤Ê¤®¡¢»°Áö¡¦Âç¾ëÂî¤ÎËÜÎÝÀ¸´Ô¤òÁË»ß¡£ÄÉ²ÃÅÀ¤ÏÌÈ¤ì¤¿¡££³²ó¤Þ¤Ç¤ÏÌµ°ÂÂÇÅêµå¡££µ²ó°Ê¹ß¤â£³¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò£±°ÂÂÇÅêµå¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¡££·²ó£±£°£·µå¤òÅê¤²¡¢£¶°ÂÂÇ£²»Íµå£±Ã¥»°¿¶¤Ç£³¼ºÅÀ¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£