ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、全国のマクドナルド(一部店舗を除く)で、パークに登場するキャラクターたちが12種のおもちゃになったハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」を、7月12日より期間限定で販売する。”今夏しかできない超冒険をお届けする!” 「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」第1弾(7/12〜7/18)は、「スーパー・ニンテンドー・ワールド」エリアのアトラクションをモチーフにしたマリオやヨッシーのおもちゃに加え、2024年後半に開業予定の新エリア「ドンキーコング・カントリー」のアトラクションをモチーフにしたおもちゃ6種類が登場する。

第2弾(7/19〜7/25)は、イルミネーション・エンターテインメントの「ミニオン」や、ユニバーサル・ピクチャーズの「おさるのジョージ」、「ジョーズ」などをモチーフにした水遊びや外遊びを楽しめるおもちゃ6種類が登場する。第3弾(7/26〜)は、第1弾と第2弾で登場したおもちゃ全12種を展開。第1弾、第2弾、第3弾いずれもなくなり次第終了で、在庫の状況に応じて過去に販売したおもちゃなどを提供する場合があるという。マクドナルド ハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」490円〜また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「スタジオ・パス」やグッズなどが当たるキャンペーンも開催。マクドナルドのハッピーセット「ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オールスターズ」のおもちゃを含む合計金額1,000円以上の購入につき、チケット賞、グッズ賞、ムービー賞のいずれかに1回応募できる。