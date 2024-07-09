£µ²ó£²»à¡¢±¦Ãæ´Ö¤ËÂÇµå¤òÊü¤ÄÀ¾Éð¡¦ÌîÂ¼Âç¡Ê»£±Æ¡¦ÂçÀô¸¬Ìé¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡¢¡À¾Éð¡½ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ê9Æü¡¢¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¡Ë

¡¡À¾Éð¤ÎÌîÂ¼Âç¼ù¤Î°ÜÀÒ¸å½é¥Ò¥Ã¥È¤¬¸¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡5²ó2»à¤Ç±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÊü¤Ã¤ÆÆóÎÝ¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤¿¡£À¾ÉðÂ¦¤Ï­à°ÜÀÒ¸å½é°ÂÂÇ­á¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥Ù¥ó¥Á¤ËÌá¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÆüËÜ¥Ï¥àÂ¦¤¬°ìÎÝ¥Ù¡¼¥¹¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Æ¥¢¥¦¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À¾Éð¤¬¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£

¡¡ÌîÂ¼Âç¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¥È¥ì¡¼¥É¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢7Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç°ÜÀÒ¸å½é½Ð¾ì¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬2ÀïÏ¢Â³¤Î¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿¡£