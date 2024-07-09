GRAPEVINE、新曲「NINJA POP CITY」リリース＆最新アルバム・ツアーの映像化が決定
GRAPEVINEが、新曲「NINJA POP CITY」を7月10日(水)に配信リリース。そして、ライブ映像作品『Almost There Tour extra show at Zepp DiverCity 2024.03.28』を9月25日(水)に発売することを発表した。
「NINJA POP CITY」は、作詞・田中和将、作曲・亀井亨による楽曲で、サウンドプロデュースを高野勲が担当。23年12月にリリースされた「Loss(Angels)」以来、半年振りの新曲だ。ジャケットのイラストレーションとアートワークは志賀匠（CAVIAR）によるもの。配信に合わせYouTubeではOfficial Art Trackが公開される。Apple MusicとSpotifyでのPre-add/Pre-saveおよび、リリース後に各音楽ストリーミングサービスでライブラリ/お気に入り追加するとスマホ壁紙がプレゼントされる配信キャンペーンも実施中。
初回限定盤には全24曲のライブ音源を収録したCD2枚組が付属。VICTOR ONLINE STOREでは、初回限定盤（BD/DVD）にGRAPEVINEオリジナルボストンバッグが同梱された限定セットも販売される。
GRAPEVINEは、スピードスターレコーズに移籍して10周年を迎える今年、この10年(Decade)を振り返るツアー＜The Decade Show＞を開催。東京と大阪の野音公演と全国各地のライブハウスを巡るクラブサーキットを行う。コロナ禍を挟んだこの10年間で6枚のフルアルバムを制作し、「ねずみ浄土」「Alright」「雀の子」などバンドの代名詞と呼べる楽曲も生まれたGRAPEVINEのDecadeを凝縮したライブを、開放的な野外会場と目前で体感できるライブハウス、2つの空間で開催する。さらに、東京ではGRAPEVINEがプロデュースするシリーズ・ライブ＜MAGNIFIK＞を開催、9月12日(木) のEX THEATER ROPPONGI公演にはBetcover!!が登場する。
リリース情報
7月10日(水)に配信リリース
https://jvcmusic.lnk.to/ninjapopcity
リリース情報
発売日：2024年9月25日（水）
[初回限定盤Blu-ray] [BD+2CD] 品番：VIZL-2357 税抜価格：8200 + 税
[初回限定盤DVD] [DVD+2CD] 品番：VIZL-2358 税抜価格：7500 + 税
[通常盤Blu-ray] [BD] 品番：VIXL-462 税抜価格：6700 + 税
[通常盤DVD] [DVD] 品番：VIBL-1150 税抜価格：6000 + 税
[VICTOR ONLINE STORE限定セット] [初回限定盤Blu-ray+ オリジナルボストンバッグ]
税抜価格：12200 +税
[VICTOR ONLINE STORE限定セット] [初回限定盤DVD+ オリジナルボストンバッグ]
税抜価格：11500+税
商品ページURL https://victor-store.jp/artist/7674
ライブ・イベント情報
7月13日(土) 日比谷野外大音楽堂 (Tokyo) 開場/開演 16:30/17:30
8月3日(土) 大阪城音楽堂 (Osaka) 開場/開演 16:30/17:30
＜The Decade Show : Club Circuit 2024＞
8月31日(土) 金沢EIGHT HALL 開場/開演 16:30/17:00
9月1日(日) 長野CLUB JUNK BOX 開場/開演 16:30/17:00
9月6日(金) 札幌ペニーレーン24 開場/開演 18:30/19:00
9月8日(日) 仙台Rensa 開場/開演 15:15/16:00
9月14日(土) 松山W studio RED 開場/開演 16:30/17:00
9月15日(日) 岡山CRAZYMAMA KINGDOM 開場/開演 15:30/16:00
9月21日(土) 福岡DRUM LOGOS 開場/開演 17:30/18:00
9月23日(月) 名古屋ダイアモンドホール 開場/開演 16:00/17:00
＜MAGNIFIK GRAPEVINE×betcover!!＞
9月12日(木) EX THEATER ROPPONGI
開場/開演 18:00/19:00
出演 GRAPEVINE betcover!!
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