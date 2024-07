7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第22回は、66キロのMMAルールで新居すぐると対戦する摩嶋一整。普段は山口県の工場で勤務しているが、リング上では多彩かつ強力な極め技を持つ実力者に変貌する。再起戦で、快進撃を続ける新居を極めるか。

■摩嶋一整 基本データ名前:摩嶋一整出身地:日本 山口県生年月日:1991年10月16日身長:170cmリーチ:174cm (69inc)体重:66.0kg所属:毛利道場■プロフィール群雄割拠の様相を呈す、RIZINフェザー級にあって「最も寝業の強い日本人は誰か?」と聞かれれば、間違いなくその名が挙がる寝業師だ。ここまでに14勝4敗と堂々たる戦績を残している(22年9月現在)。3歳より始めた柔道で、インターハイ、国体に出場し、2013年21歳の時にプロデビューを果たした。15年には修斗ライト級新人王を獲得し、18年にはRebel FCでホドルフォ・マルケスをチョークで破り、第3代フェザー級王者に輝いた。19年5月にKRAZY BEEのベテラン田村一聖を相手に、肩固めで一本勝ちを上げた。14勝のうち12勝が一本勝ちと、その極め率は8割5分を誇っており、腕ひしぎ、チョーク、肩固め、ギロチン、キムラと、その技の多彩さも含め目を見張るものがある。RIZIN初参戦となった20年8月のRIZIN.23で当時修斗世界王者の斎藤裕と対戦。1Rはテイクダウンしマウントポジションを奪うなど優勢に進めるも、2Rにタックルしたところでサッカーボールキックを効かされ、組み付いたところに膝を追撃されレフェリーストップによるTKO負けとなった。RIZIN2戦目となった21年3月大会では同じく寝技トップクラスのクレベル・コイケと対戦したが、ボンサイ柔術の秘技である三角絞めで一本負けを喫する。RIZIN3戦目となった22年4月のRIZIN TRIGGERでは選手関係者から裏最強と呼ばれる金原正徳をテイクダウンするも3Rに肩固めによる一本負けでRIZIN3連敗となった。怪我からの復帰戦となった23年5月、芦田崇宏を1R終盤にヴァンフルーチョークで絞め落とし、念願のRIZIN初勝利を挙げると9月には再び寝技師対決で横山武司を組み伏せた。今年2月、自身の負傷欠場で流れていた今成正和との一戦が実現するも2R腕十字で無念のタップアウト。今回またもや寝技師対決となる再起戦で、快進撃を続ける新居を極め、全てをひっくり返したい。■RIZIN戦績・2020.08.10 RIZIN.23 - CALLING OVER -LOSE vs 斎藤裕 2R 0分24秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドヒザ蹴り)・2021.03.21 RIZIN.27LOSE vs クレベル・コイケ 2R 3分02秒 S(タップアウト:三角絞め)・2022.04.16 RIZIN TRIGGER 3rdLOSE vs 金原正徳 3R 3分37秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・2023.05.06 RIZIN.42WIN vs 芦田崇宏 1R 4分43秒 SUB(テクニカルサブミッション:ヴァンフルーチョーク)・2023.09.24 RIZIN.44WIN vs 横山武司 3R 判定(3-0)・2024.02.24 RIZIN LANDMARK 8 in SAGALOSE vs 今成正和 2R 1分37秒 SUB(バーバルタップアウト:アームバー)●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整