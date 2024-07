京都ブライトンホテルでは、ハイクオリティなブッフェ料理と美しいメインディッシュが人気のテラスレストラン「フェリエ」にて「夏限定のフリーフロー付きブッフェプラン」を提供中です。

京都ブライトンホテル「夏限定フリーフロー付きブッフェプラン」

料金:1名 7,800円

期間:2024年6月1日(土)〜8月31日(土)

場所:1階テラスレストラン「フェリエ」

時間:17:00〜21:30

メニュー内容

・ブッフェコーナー

冷製オードブル、温製料理、チーズ、デザートなど

・フリーフロー(120分制 L.O90分)

ビール、スパークリングワイン

利用条件 ※除外日 2024年8月10日〜18日

※席の利用は120分です。

※料金は税金まで含んだ総額を表示。

京都ブライトンホテルでは、ハイクオリティなブッフェ料理と美しいメインディッシュが人気のテラスレストラン「フェリエ」にて夏限定のフリーフロー付きブッフェプランを販売中☆

暑い夏にぴったりのスパイシーな料理をはじめ、冷製オードブル、温製料理、チーズ、生ハム、スイーツなど、多種多様な料理が並ぶブッフェラインから好きなものを好きなだけ楽しめます。

中でも「八角香る鶏の赤ワイン煮込みと八ッ橋」、「メバルのフリット ドライトマトのアグロドルチェ」は料理長のおすすめ料理です。

その他、カラフルに仕上げた「つぶ貝のピペラード」や「大徳寺納豆のケークサレ」など旬の食材に京都のテイストをあわせた個性的な料理が楽しめます!

食後のデザートにはココナッツオペラやキャラメルパインムース、マンゴージェラートなど、目にも鮮やかなかわいいスイーツが多数用意されています。

そんな充実したブッフェにビール&スパークリングワインのフリーフローがついた高コスパのディナー。

職場の仲間との納涼会や女子会などにおすすめです!

暑い夏にぴったりのスパイシーな料理が楽しめる「夏限定のフリーフロー付きブッフェプラン」は京都ブライトンホテル「フェリエ」にて2024年8月31日(土)まで提供中です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post スパイシーな料理や京都の旬の食材が並ぶブッフェ!京都ブライトンホテル「夏限定フリーフロー付きブッフェプラン」 appeared first on Dtimes.