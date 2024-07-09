9日、盛岡競馬場で行われた第56回岩鷲賞(3歳上・重賞・ダ1200m・1着賞金350万円)は、3番手から4角で先頭に並びかけた山本聡哉騎手騎乗の1番人気ゴールデンヒーラー(牝6、岩手・佐藤祐司厩舎)が、好位の後ろから脚を伸ばした3番人気キモンリッキー(牡5、岩手・板垣吉則厩舎)に2.1/2馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分11秒0(不良)。

さらに2馬身差の3着に5番人気スターオブケリー(牝5、岩手・飯田弘道厩舎)が入った。なお、2番人気ゲンパチプライド(牡5、岩手・畠山信一厩舎)は4着に終わった。

勝ったゴールデンヒーラーは、父タートルボウル、母ミリオンハッピー、その父アグネスタキオンという血統。4連勝で、これが重賞11勝目となった。

【勝ち馬プロフィール】

◆ゴールデンヒーラー(牝6)

騎手:山本聡哉

厩舎:岩手・佐藤祐司

父:タートルボウル

母:ミリオンハッピー

母の父:アグネスタキオン

馬主:平賀 敏男

生産者:下河辺牧場

【全着順】

1着 ゴールデンヒーラー 1人気

2着 キモンリッキー 3人気

3着 スターオブケリー 5人気

4着 ゲンパチプライド 2人気

5着 サンエイウイング 4人気

6着 ユニコーン 7人気

7着 アメージングラン 6人気

8着 グリニッジシチー 8人気

9着 カタナ 9人気