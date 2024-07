アイドルグループ”YOUR ADVISORY BOARD”が、メンバーの情報を公開した。「YOUR ADVISORY BOARD」(通称:ユアアド)は、Rega、betcover!!、OWl、FLOW等数々のアーティストを発掘してきた堀猛雄がプロデユースする新アイドルグループで、「推しに会いに行く」というイメージを連想させ「ユアアドの専門家を世界中に作っていく」事をコンセプトに世界各国でのライブパフォーマンスを目指し国内外で活動するグループ。

先日開催されたメンバーオーディションから音喜多うた、amiちゃん、藍沢ふうか、小毬あのん、彩音みゆ、七篠ふゆむ、椎夢かぢ、のアイドル未経験の7名が選ばれ「YOUR ADVISORY BOARD」として活動していく。7月中旬にテリー・リチャードソンを師匠に持つ日本が誇る世界的なカメラマンの1人である新田桂一が撮りおろし、外林健太が手掛けた衣装をまとったグループ写真、プロフィール写真が公開される。また、新メンバー発表に伴いデビューライブのチケットも販売開始。対バンにはRega、柳瀬二郎(betcover!!)、開場や転換中のDJとしてユアアドの楽曲制作をしている1人である木幡太朗(avengers in sci-fi)が出演する。そして、7月10日19時からクラウドファンディングも開始。資金の使い道としてはデビューライブの費用を中心に、ストレッチした場合には無銭ライブの費用などに使用される。リターンには「推しメンバーの鍵開け」、「推しメンバーのデビュー前オフショット写ルンです」や「カメラマン新田桂一撮影のメンバー全員との集合写真」など多彩なリターンが用意されている。<ライブ情報>CURIOSITY KEEP US CLEAN. Vol.1 - YOUR ADVISORY BOARD debut -2024年8月18日(日)渋谷WWW開場 16:00 / 開演 17:00【LIVE】・YOUR ADVISORY BOARD・柳瀬二郎(betcover!!)・Rega【DJ】・木幡太郎(avengers in sci-fi)※開場&転換DJ前売り3000円(+Drink 600円)https://tiget.net/events/332334クラウドファンディングhttps://camp-fire.jp/projects/view/775578