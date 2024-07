注目の新店を一挙ご紹介！ 6月のNew Open Newsランキング

6月のNew Open Newsにおける人気記事ランキングTOP10を発表! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングで新店をチェックしてくださいね。

最新のグルメ情報をお届けしている「食べログマガジン」。中でも『注目の新店』を紹介するNew Open Newsの連載は、記事本数も多い人気企画の一つです。本稿では、6月のNew Open Newsにおいて最も読まれた人気記事ランキングTOP10(※)を発表します! まだ読んでいないという人は、ぜひランキングでチェックしてみてくださいね。

※集計期間:2024年6月1日〜6月30日

【10位】豚骨 蒼翔(東京・東高円寺)

第10位は、2024年5月、東高円寺駅から徒歩2分ほどの場所にオープンした「豚骨 蒼翔」。立川にある、濃厚で食べやすい家系豚骨ラーメンが人気の「らーめん ぱったぱた」の2号店となります。

豚骨 蒼翔 出典:ぽんちゃ.さん

【9位】TOMORROW NEVER NOODLES(東京・五反田)

第9位は、人気ラーメン店がひしめく五反田に、2024年5月14日にオープンした「TOMORROW NEVER NOODLES(トゥモロー ネバー ヌードルズ)」。五反田でも指折りの人気ラーメン店「麺屋 彩音(サイン)」の姉妹店です。

TOMORROW NEVER NOODLES 出典:ぴーたんたんさん

【8位】オーベルジーヌ グランスタ東京店(東京・丸の内)

第8位は、2024年4月24日、JR東京駅構内の商業施設「グランスタ東京」B1Fにオープンした「オーベルジーヌ グランスタ東京店」。四谷に本店を構えるカレーのテイクアウト専門店です。

オーベルジーヌ グランスタ東京店 出典:Modena2006さん

【7位】ヤマトラ(東京・中延)

第7位は、2024年5月17日、中延にある商店街「なかのぶスキップロード」にオープンしたベーカリー「ヤマトラ」。「食べログ パン TOKYO 百名店」に2017年から5回選ばれている、大岡山の名ベーカリー「イトキト」で修業したシェフの店です。

ヤマトラ 出典:firmersbayさん

【6位】おいしいパスタ 五反田店(東京・大崎広小路)

第6位は、2024年4月、「五反田JPビルディング」内にオープンした「おいしいパスタ 五反田店」。レストラン「sio」の鳥羽周作氏が監修しています。

おいしいパスタ 五反田店 出典:truff353さん

【5位】tangent(東京・外苑前)

第5位は、2024年5月、外苑前駅から徒歩8分ほどの場所にオープンした「tangent」。本格的なフレンチをアラカルトでも楽しめるレストランです。

tangent 出典:中崎 健二さん

【4位】Papier(東京・人形町)

第4位は、2024年5月15日にオープンしたビストロ「Papier」。ミシュランガイドのビブグルマンを獲得したビストロ「BARBE」が、店名を変え、リニューアルオープンしました。

Papier 写真:お店から

【3位】FAMiRES(東京・原宿)

第3位は、2024年4月17日、明治通りと表参道が交差する神宮前交差点前に誕生した新たなランドマーク「ハラカド」5階にオープンした「FAMiRES」。代々木上原のイノベーティブレストラン「sio」などを運営する、sio株式会社のファミリーレストランです。

FAMiRES 写真:お店から

【2位】カリーシュダ六義園(東京・駒込)

第2位は、2024年4月23日、駒込、六義園のすぐそばにオープンした「カリーシュダ六義園」。茅場町で長年親しまれてきた「カリーシュダ」をレシピごとすべて譲渡し、六義園で新たなスタートを切りました。

カリーシュダ六義園 出典:おかきヾ(๑╹◡╹)ノ”さん

【1位】中華料理 徳武(東京・錦糸町)

第1位に輝いたのは、2024年4月、錦糸町駅から徒歩12分ほどの場所にオープンした「中華料理 徳武」。店主は、2023年に惜しまれつつ閉店した錦糸町のレジェンド「中国酒家 大三元」で27年間修業を積んだ料理人です。

中華料理 徳武 出典:お肉モンスターさん

「食べてみたい!」と思うメニューや「行ってみたい!」と思うお店は見つかりましたか? 他にもNew Open Newsの連載では、日々話題の新店を紹介しています。ぜひ、新たなお店開拓の参考にしてくださいね!

※営業時間やメニュー等の内容に変更が生じる可能性があるため、最新の情報はお店のSNSやホームページ等で事前にご確認をお願いします。

文:食べログマガジン編集部

