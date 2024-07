2023年に公開された映画「プー あくまのくまさん」は、パブリックドメイン化した「Winnie-the-Pooh(くまのプーさん)」をベースとしたホラー映画で、制作予算は10万ドル(約1600万円)と低額ながら興行成績は420万ドル(約67億5000万円)のスマッシュヒット作品となりました。その続編である「プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち」の予告編が公開となりました。

映画『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』公式サイトhttps://akumano-pooh2.com/「プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち」予告編【2024年8月9日(金)公開】 - YouTube「プー あくまのくまさん」は、青年となってクリストファー・ロビンが「100エーカーの森」から離れたことで、見捨てられたと思った動物たちが凶暴化。新たな食料を求めてプーとピグレットが森を出たことで起きた惨劇を描きました。続編となる本作では、プーたちはロビンの故郷アッシュダウンに狙いを定め、ロビンは家族とともに危険に見舞われることになります。怒りのままに標的を狙うプー。パワーを生かすピグレット。果たして、ロビンたちは無事で済むのでしょうか……。本作では新たにティガーらが登場。この姿にこの羽はオウルのようです。そもそも、なぜプーたちがこのような姿なのかという「呪われた秘密」についても迫ることになるようです。「プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち」は2024年8月9日(金)から、新宿ピカデリーほかで全国公開です。なお、映画倫理委員会により15歳未満観覧禁止の「R15+」に指定されています。指定理由に「全篇にわたり刺激の強い殺傷・肉体損壊」がある旨説明されている通り、いわゆる「スラッシャー映画」の類いなので、ある程度の覚悟を持って見に行ってください。特報映像によれば予算は前作比10倍、キル数は3倍だとのことです。◆「プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち」作品情報監督:リース・フレイク=ウォーターフィールド出演:スコット・チェンバース、サイモン・キャロウ原題:Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2日本語字幕:中沢志乃提供:ニューセレクト配給:アルバトロス・フィルム公式X:@pooh_akuma公式Tiktok:@albatros_film© 2024 ITN DISTRIBUTION, INC. ALL RIGHTS RESERVED.