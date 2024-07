40周年を花火でお祝い！BON JOVI THE GREATEST FIREWORKS 2024 -FOREVER- 

BON JOVI 花火開催委員会は、BON JOVIデビュー40周年、そして4年ぶりのアルバム「Forever」のリリースを記念してBON JOVIオフィシャル花火エンターテインメント「BON JOVI THE GREATEST FIREWORKS 2024 -FOREVER- 」を2024年日本限定イベントとして開催します。

BON JOVI THE GREATEST FIREWORKS 2024 -FOREVER-

BON JOVI 花火開催委員会は、BON JOVIデビュー40周年、そして4年ぶりのアルバム「Forever」のリリースを記念してBON JOVIオフィシャル花火エンターテインメント「BON JOVI THE GREATEST FIREWORKS 2024 -FOREVER- 」を2024年日本限定イベントとして開催!

各公演の詳細が公式サイトにて発表され、チケットは7/9正午12:00からオフィシャル1次先行受付がスタート。

※イベントの収益の一部は、1月に発生した能登半島地震の被災者支援のために寄付します。

そして、この日本だけの花火イベント開催について、ジョン・ボン・ジョヴィよりコメントが到着!

【Jon Bon Jovi コメント】

Hello Japan! This is Jon Bon Jovi.

This year marks the 40th anniversary of Bon Jovi’s debut and we also have a new album “Forever” which came out in June.

We are delighted to hear that there will be special shows to celebrate our 40th anniversary with fireworks in Japan. It’s going to be a great show with a collaboration of our songs and Japanese fireworks.

Part of the proceeds from the events will be donated to support the people of Noto who have been affected by the earthquake that occurred in January.

We are putting together a special set list for the fireworks so we hope you will enjoy it.

We can’t wait!

日本のみなさん、こんにちは!

2024年はBon Joviのデビュー40周年イヤー、ニューアルバム「Forever」もリリースされました。

日本で「40周年を花火でお祝いするスペシャルショー」が開催されると聞いて、とても嬉しく思っています。

バンドの楽曲と日本の花火のコラボレーションする、グレイトなショーになるはず。

そして今回のイベントの収益の一部は、1月に起きた能登半島地震の被災者支援のために寄付されることになっています。

このファイヤーワークスショー用の特別なセットリストを準備しているから、楽しみにしていてください。

僕たちも楽しみにしています!

左から:デヴィッド・ブライアン(Key)、エヴァレット・ブラッドリー(Per/Buck Vo)、ヒュー・マクドナルド(Bs)、ジョン・シャンクス(Gt)、フィル・X(Gt)、ジョン・ボン・ジョヴィ(Vo)、ティコ・トーレス(Drs)

<各公演概要> ※BON JOVI本人の出演はありません。

■千葉公演

「BON JOVI THE GREATEST FIREWORKS 2024 -FOREVER- 」千葉公演

日時:2024年9月28日(土)雨天決行(荒天・時化の場合、翌日順延)

15:00開場 18:30打上げ(19:30終演予定)

会場:千葉県立幕張海浜公園 幕張の浜

※チケットやアクセス、その他注意事項については、オフィシャルHPを確認してください。

[千葉公演チケットに関するお問い合わせ]

チケットぴあ:

https://t.pia.jp/help

■宮崎公演

「BON JOVI THE GREATEST FIREWORKS 2024 -FOREVER- 」宮崎公演

日時:2024年10月5日(土)雨天決行(荒天時中止)

15:00開場 18:40打上げ(19:40終演予定)

会場:みやざき臨海公園

※チケットやアクセス、その他注意事項については、オフィシャルHPを確認してください。

[宮崎公演チケットに関するお問い合わせ]

イベンティファイ:

https://faq.funity.jp/bonjovim/

【公演に関するお問い合わせ】※全公演共通

BON JOVI 花火開催委員会

メール:

info@bonjovi-hanabi.com

<チケットスケジュール> ※全公演共通

オフィシャル1次先行(抽選)

2024年7月9日(火)12:00〜7月21日(日)23:59

オフィシャル2次先行(先着)

2024年7月26日(金)12:00〜8月4日(日)23:59

オフィシャル3次先行(先着)

2024年8月6日(火)12:00〜8月14日(水)23:59

一般発売日

2024年8月21日(水)10:00〜

■BON JOVI 花火

ボン・ジョヴィ40周年の日本限定イベント。

ライブさながらの約60分の特別なセットリストと日本の花火がコラボレーションすることで、その日限りのFireworks Live Showを実現。

セットリスト全編を通してシンクロする花火は、花火演出家が花火玉の種類や特性等を合わせてデザイン、打ち上げから開花までの時間や消えゆくタイミングまでを100分の1秒単位でコントロール、構成。

またイベント期間中は限定グッズをはじめ、様々なコラボレーションを展開。

■BON JOVIリリース情報

・4年ぶりの最新アルバム『フォーエヴァー』/Bon Jovi “Forever”

国内盤はデラックスと通常の2形態で発売中

<デラックス盤(SHM-CD+Blu-ray)>

品番:UICY-80487

価格:6,600円(税込)

<通常盤(SHM-CD)>

品番:UICY-16225

価格:2,860円(税込)

視聴・購入はこちら

https://umj.lnk.to/BJ_Forever

・シングルCD「レジェンダリー」/Bon Jovi “Legendary”

品番:UICY-5141

価格:1,500円(税込)

オリジナル・ステッカーシート付、歌詞・対訳付

視聴・購入はこちら

https://umj.lnk.to/BJ_Legendary

