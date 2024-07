「サンクチュアリコート高山」客室に採用！ベルデザイン 50Wワイヤレス給電「HOME-inside」

ベルデザインは、会員制リゾートホテル「サンクチュアリコート高山」へ2024年3月のオープンと同時に“ホテル業界初”となる、同社50Wワイヤレス給電プラットフォーム「POWER SPOT(R)」製品HOME-insideを客室に採用しました。

ベルデザイン 50Wワイヤレス給電「HOME-inside」

本施設は新たな滞在体験・価値観を提供し、ホテルへ行くこと自体が旅の目的となる「ディスティネーションホテル」をコンセプトとし、本製品を通じて快適な空間づくりを提供することを導入背景とされています。

ベルデザイン社が提供する50Wワイヤレス給電プラットフォーム「POWER SPOT(R)」のプロダクトであるHOME-insideを各客室のベットサイドテーブルへ導入しました。

埋め込み型の基盤を導入することで見た目もスタイリッシュに仕上げ、置くだけでスマートフォンの充電が可能な為、ケーブルレスでの利便性向上が見込めます。

