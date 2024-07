MS&ADインターリスク総研は、2024年7月25日に気候関連リスクや開示をテーマとしたセミナーを開催します。

MS&ADインターリスク総研「気候関連リスクや開示をテーマとしたセミナー」

日時

2024年7月25日(木)14:00〜16:30

主催/共催

MS&ADインターリスク総研/三井住友海上火災保険

講演者および講演内容

※下記プログラム、演題名は変更になる可能性があります。

●企業リスクとしての気候変動-いかに対応するか-

東京大学 未来ビジョン研究センター 高村ゆかり教授

●SSBJに関する話題提供

MS&ADインシュアランスグループホールディングス

サステナビリティ基準委員会(SSBJ) 委員 関口洋平氏

●気候変動影響による気象災害の激甚化

芝浦工業大学 平林由希子教授

●気候リスクの定量的評価

MS&ADインターリスク総研

データアナリティクス部

参加費

視聴無料(通信料、専用サイトにアクセスするための費用は視聴者負担)

対象者

プライム、スタンダード上場企業

サステナビリティ部門、経営企画、広報IRご担当者

お申込み(お申込み期限:2024年7月23日(火)15:00まで)

下記URLへアクセスの上、申込みできます。

https://ms-seminar.smktg.jp/public/seminar/view/26362

MS&ADインターリスク総研は、2024年7月25日に気候関連リスクや開示をテーマとしたセミナーを開催します。

気候政策の第一人者である東京大学の高村教授、IPCC第6次評価報告書の執筆者である芝浦工業大学の平林教授、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)メンバーの関口氏を講師に迎えて最新動向を紹介します。

※プログラムは予告なく変更の可能性があります。

※当セミナーの録画・録音・撮影、および資料の二次利用、詳細内容のSNSへの投稿は固くお断りします。

※個人の方、同社と同業の方の参加はお断りさせていただく場合があります。

※本セミナーを通じ取得した個人情報はMS&ADインターリスク総研および三井住友海上火災保険にて、商品・サービスやセミナー等の案内に利用することがあります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高村ゆかり登壇!MS&ADインターリスク総研「気候関連リスクや開示をテーマとしたセミナー」 appeared first on Dtimes.