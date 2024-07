7月28日開催の『Yogibo presents 超RIZIN.3』(さいたまスーパーアリーナ)に向けて、ORICON NEWSでは大会の魅力を伝えるため、出場する全選手のプロフィールを紹介していく。第21回は、66キロのMMAルールで摩嶋一整と対戦する新居すぐる。新居はRIZINでは2連勝中、パンクラスでの戦績も含めると5連勝中で2KO、3一本勝ちといずれもフィニッシュによる勝利を収めている。東京・六本木のクラブセキュリティーとして働く新居が寝業師に牙をむく。

■新居すぐる 基本データ名前:新居すぐる出身地:日本 北海道生年月日:1991年1月13日身長:173cmリーチ:172cm(68inc)体重:66.0kg所属:HI ROLLERS ENTERTAINMENTX:@niisuguru■プロフィール高校柔道北海道大会優勝の実績を持ち、マッハ道場で本格的に総合格闘技を始める。地下格闘技で経験を積み13年9月のGLADIATORでモリシマン相手にプロデビューを果たした。その後は国内の団体で柔道で培った寝技とフィジカルを武器に活躍すると、15年6月のVTJ GRAPPLERS CROWN 2ndでは見事優勝をし、改めてその潜在能力の高さを見せつけた。同年12月には地元で開催されたPANCRASE札幌大会に出場し、葛西達戦で2Rにキムラロックを、16年3月の渡慶次幸平戦ではフットチョークを極め 2試合連続一本勝ちを収める。18年4月にはハワイで行われたX-1 World Eventsの8人のワンナイトトーナメントに参戦すると優勝を果たした。19年7月にはPANCRASEで林大陽を相手に3R、オーバーハンドで逆転勝利を収め、11月の田中半蔵戦では3Rにダウンを奪うも、パウンドをもらいスプリット判定負けを喫した。20年3月には元PANCRASEフェザー級王者の田村一聖との一戦が決まっていたが、コロナの影響で中止となった。約2年振り、そしてRIZIN初参戦となった21年10月大会ではベテラン中村大介に挑むも一本負けを喫し、22年2月大会では新鋭ファイターの山本空良戦では1RにフックがヒットしTKO負け。再起戦となった7月のPANCRASEでハンセン玲雄を1Rに得意のアームロックでタップを奪うと12月のPANCRASEでも高木凌にアームロックを極め2連勝を飾った。6月に地元・北海道で開催されたRIZIN.43で同郷の飯田健夫に1R早々に右ストレートをヒットさせ最後はサッカーボールキックでRIZIN初勝利を挙げた。その勢いのまま9月のPANCRASEフェザー級王座決定戦で亀井晨佑と対戦し2R序盤で洗濯バサミを極め見事王者に輝いた。大晦日には弥益ドミネーター聡志を右フックでマットに沈め、全てフィニッシュで5連勝中。この勢いで、国内最強の寝技師の座を摩嶋一整から奪い去り群雄割拠のRIZINフェザー級の台風の目となりたい。■RIZIN戦績・2021.10.24 Yogibo presents RIZIN.31LOSE vs 中村大介 1R 2分16秒 S(タップアウト:アームバー)・2022.02.23 SPASHAN HPS presents RIZIN TRIGGER 2ndLOSE vs 山本空良 1R 0分35秒 TKO(レフェリーストップ:グラウンドパンチ)・2023.06.24 RIZIN.43WIN vs 飯田健夫 1R 2分32秒 KO(スタンドパンチ)・2023.12.31 にゃんこ大戦争 presents RIZIN.45WIN vs 弥益ドミネーター聡志 2R 1分3秒 KO(スタンドパンチ)●『Yogibo presents 超RIZIN.3』7月28日 さいたまスーパーアリーナ(スタジアムバージョン)・フェザー級朝倉未来 vs. 平本蓮・フライ級扇久保博正 vs. 神龍誠・フェザー級斎藤裕 vs. 久保優太・59.0kg契約所英男 vs. ヒロヤ・バンタム級芦澤竜誠 vs. 皇治・フェザー級鈴木博昭 vs. YA-MAN・ベアナックルルール 57.2kgジョン・ドットソン vs. 征矢貴・ベアナックルルール 57.2kgタイ・エマリー vs. チャリーサ・シガーラ・スーパーアトム級RENA vs. ケイト・ロータス・RIZINスタンディングバウト 69kgマニー・パッキャオ vs. 安保瑠輝也・フェザー級新居すぐる vs. 摩嶋一整