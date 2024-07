エコキュートが最大77％OFF！チカラもち木更津店

エコキュート交換工事専門店「チカラもち」が木更津市に出店し、「チカラもち木更津店」が2024年7月2日(火)にオープンしました。

チカラもち木更津店

エコキュート交換工事専門店「チカラもち」が木更津市に出店し、「チカラもち木更津店が2024年7月2日(火)にオープン。

オープニングキャンペーン中につき、商品が最大77%OFFとなっており、オープン初日は20件も新規の申込みがありました。

■エコキュートは災害時に役立つ

エコキュートは台風や震災といった有事の際の心強いライフラインになります。

千葉県民にとって記憶に新しい災害と言えば、令和元年房総半島台風(台風15号)と令和元年東日本台風(台風19号)です。

当時、住宅の外回り(屋根や外壁)への被害はもちろんありましたが、地域の皆様の一番のお困りごとは「ライフラインの復旧までに時間がかかること」でした。

台風が直撃した時期は当然暑いので、夏場にお水が使えない不便さは容易に想像できます。

エコキュートはそんな地域の方の「災害時の不安を少なくさせる」大切な役割を果たします。

■ユウマペイントができること

チカラもち木更津店を運営するのは、千葉県柏市で住宅塗装をメインとして扱う「ユウマペイント」です。

木更津市は海が近いため、エコキュートの塩害被害も多数寄せられています。

塩害の影響で発生した「錆」などは、ユウマペイント=塗装屋が持つ技術を最大に生かし、補修を行うこともできます。

