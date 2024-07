全長9mの七色の風鈴も！夏の八幡山ロープウェー 〜七色風鈴と御朱印の旅へ〜

滋賀県近江八幡市の八幡山ロープウェーでは、2024年7月1日(月)から8月31日(土)までの期間、「夏の八幡山ロープウェー 〜七色風鈴と御朱印の旅へ〜」と題して、「風鈴の設置」と「御朱印スタンプラリー」のイベントを開催中です。

夏の八幡山ロープウェー 〜七色風鈴と御朱印の旅へ〜

今回新たなフォトスポットとして、山頂展望館付近の遊歩道に全長9mにわたって七色の風鈴を設置します。

七色に彩られた風鈴が演出するフォトジェニックな空間と、風鈴が奏でる涼しげな音色を楽しめます。

「御朱印スタンプラリー」は、今春シーズンからの新企画で、好評につき今夏シーズンも開催します。

八幡山ロープウェー山麓駅出札にて、ロープウェーの乗車券(往復券もしくは片道券)をお持ちの方にスタンプ台紙(はがき)が渡されます。

ご希望の方は乗車券購入時に係員までお申し出ください。

山頂にある「お願い地蔵尊」「村雲御所瑞龍寺門跡本堂受付」の2ヶ所に設置しているスタンプを1枚の台紙に重ねて捺すと、村雲御所瑞龍寺門跡の夏期間限定デザインの御朱印が完成します。

・八幡山の新フォトスポット!七色の風鈴を山頂に設置!

・八幡山山頂を散策しながらスタンプを集めると夏期間限定の御朱印が完成!

「夏の八幡山ロープウェー 〜七色風鈴と御朱印の旅へ〜」について

1.開催期間

2024年7月1日(月)〜8月31日(土) 毎日開催

2.「御朱印スタンプラリー」

(1)スタンプ設置時間

9:00〜16:40(ロープウェー上り最終16:30)

(2)スタンプ台紙配布場所

八幡山ロープウェー 山麓駅出札

※ロープウェー往復または片道乗車券購入のお客さまにお渡しします。

ご希望のお客さまは、乗車券購入時に係員までお申し出ください。

(3)スタンプ設置場所

お願い地蔵尊、村雲御所瑞龍寺門跡本堂受付

3.ロープウェー乗車料金

おとな 往復950円/片道540円

こども 往復480円/片道270円

※こどもは6才以上12才未満となります。

大人お一人さまにつき幼児(1才以上6才未満)は1名無料、2人目からはこども運賃が必要です。

乳児(1才未満)は人数にかかわらず無料です。

4.アクセス

所在地:滋賀県近江八幡市宮内町257

<お車の場合>

名神高速道路「竜王IC」より12km、「八日市IC」より16km

無料駐車場あり

<電車・バスの場合>

JR・近江鉄道「近江八幡駅」から長命寺行きバスで約7分、

「八幡堀(大杉町)八幡山ロープウェー口」下車徒歩約5分

