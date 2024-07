リーズナブル＆教育向け3Dプリンタ！Brule Inc.「2+connect／MakerBot SKETCH,SKETCH Large」

Brule Inc.は、トラスコ中山とUltiMaker 2+Connect、MakerBot Sketch,Sketch Large製品および専用フィラメント、BASF社UltiMakerシリーズ用フィラメント12アイテムにおける国内独占販売契約を締結し販売中です。

Brule Inc.は、トラスコ中山とUltiMaker 2+Connect、MakerBot Sketch,Sketch Large製品および専用フィラメント、BASF社UltiMakerシリーズ用フィラメント12アイテムにおける国内独占販売契約を締結し販売中。

FFF方式の3Dプリンタで世界トップシェアのUltiMakerのエントリーモデルで、使いやすく直ぐに3Dプリンタを始めることができます。

スピーディなセットアップで、複数の3Dプリンタを同時に簡単設置することも可能です。

これから3Dプリンタを使用してみたい方、複数台の導入を検討されている方、教育の現場に活かしていきたいと考えている方におすすめです。

