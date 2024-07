「生成AIプロンプトアシスタント」(公式Webサイト)生成AIが一般企業に普及し社内業務でも普通に利用され業務効率化が進む一方で、適切な利用知識がないために低精度回答しか得られずその効果を十分に得られていないユーザーも多い。独立系システムインテグレーター日本ビジネスシステムズ(以下略、JBS)は、そんな企業ユーザー向けに効果的に生成AIを活用できる約150種類のプロンプトテンプレートを提供するサービス「生成AIプロンプトアシスタント」Web版をリリースした。

○約150種類のテンプレートで「Microsoft Copilot for Microsoft 365」やChatGPTをより効果的に利用「生成AIプロンプトアシスタント」は、「Microsoft Copilot for Microsoft 365」やChatGPTなどの生成AIを効果的に活用するために必要なプロンプト(Prompt:ユーザーがAIに対し行う指示や質問文)の適切な書式をまとめたテンプレートを提供するサービス。Webブラウザー上で動作し、カテゴリーメニューから適切なテンプレートを選択して表示された画面の入力欄に必要項目を記入しプロンプトを生成、内容をコピーして生成AIの入力ウィンドウに貼り付けて使用する。「生成AIプロンプトアシスタント」利用イメージ(同社資料より)提供されるテンプレートは2024年6月時点で約150個。アイデア創出、要約、分析などの「目的別」から情報システム関連、人事関連などの「職種別」、Copilot in Teams、Web版Copilot、Copilot in Outlookなどのアプリ用「Copilot」ほか、「開発・業務効率化」「エンタメ・健康管理」などに分類される。適切な記述がわからず要求する回答を得られないため利用を控えるケースも多いが、利用しやすいテンプレートからプロンプトを作成していくことで、誰でも効果的に生成AIを利用できるようになる。サービスの利用は初期費用100,000円から、1人当たり月額200円からとなる。利用者が3,000人以上の場合は初期費用が無料となる。