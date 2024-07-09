大貫妙子、4年ぶりのシンフォニック・コンサート開催が決定
大貫妙子が、＜大貫妙子 シンフォニック・コンサート2024＞を11月30日(土)に東京で開催する。自身3度目、前回2020年から4年ぶりのシンフォニック・コンサートとなる。
チケットの先行受付は、7月10日（水）正午より開始される。
ライブ・イベント情報
11月30日（土）開場16:15/開演 17:00
会場：昭和女子大学 人見記念講堂
出演：大貫妙子 指揮：佐々木新平
管弦楽：グランドフィルハーモニック東京
チケット：12,000円（税込）
先行受付：7月10日（水）正午〜7月26日（金）23:59迄(先着順)
https://tickets.kyodotokyo.com/onukitaeko2024sc_hp/
リリース情報
発売日：2024年5月22日（水）
CD:COCB-54368~9 \5,500(税込)
BD:COXA-1360 \7,700(税込)
LP: COJA-9511~2 \6,050(税込)
※LPのみ7月24日発売
収録楽曲：
1.横顔
2.都会
3.船出
4.幻惑
5.街
6.朝のパレット
7.One Fine Day With You
8.Mon doux Soleil
9.Volcano
10.新しいシャツ
11.夢のあと
12.星の奇跡
13.虹
14.色彩都市
15.Happy-go-Lucky
16.突然の贈りもの
17.dreamland
収録日：2023年11月18日(土)
会場：昭和女子大学人見記念講堂
関連リンク
◆大貫妙子 オフィシャルX