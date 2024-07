7月13日(土)、14日(日)、15日(月・祝)の3日間、茨城・国営ひたち海浜公園にて<LuckyFes'24>が開催される。“茨城のフェス文化の灯を消すな!”を合言葉に2022年より始動した同フェスは、3回目となる2024年、ステージ数を拡大。ラインナップもこれまで以上にクロスオーバー化され、韓国、タイ、台湾、ベトナム、モンゴルのアーティストを含め、総勢110組のアーティストが出演するなど、“アジア最大のテーマパーク型フェス”がコンセプトとなる。

■<LuckyFes'24>タイムテーブル

LuckyFesチケットページ: https://luckyfes.com/ticket/

LuckyFesオフィシャルサイト:https://luckyfes.com/

















愛来



市川優月



小島はな



鈴木萌花



<LuckyFes'23>出演時



<LuckyFes'23>出演時



<LuckyFes'23>出演時



<LuckyFes'23>出演時



<LuckyFes'23>出演時

■<LuckyFes'24>出演アーティスト ▼DAY1:7月13日

AMEFURASSHI with RAM RIDER/ALI/石井竜也 with 杏里/ウルフルズ/大塚 愛/加藤ミリヤ/氣志團/クラウド・ルー(盧廣仲)/THE PRIMALS/The Wasabies/J-JUN/私立恵比寿中学/水曜日のカンパネラ/SUPER★DRAGON/SCANDAL/すりぃ/7ORDER/Chillies special guest MORISAKI WIN/デラックス×デラックス/冨岡愛/Night Tempo with FANCYLABO/ばってん少女隊/ハルカミライ/一青窈/FLOW/森高千里/yama/燐舞曲

O.A:Ashley/SHOWROOM 等



▼DAY2:7月14日

相川七瀬/Aile The Shota/打首獄門同好会/Xdinary Heroes/XY/岡崎体育/KREVA/ケプラ/ゴールデンボンバー/SILENT SIREN/THE BACK HORN/The BONEZ/JY (KARA)/Jams Collection/SKRYU/竹原ピストル/超ときめき(ハート)宣伝部/t-Ace/西川貴教/Novelbright/ハラミちゃん/FUNKY MONKEY BΛBY'S/藤巻亮太/HEY-SMITH/MAN WITH A MISSION/MUCC/Mega Shinnosuke/Roselia

O.A:ちたへんりー 等



▼DAY3:7月15日

新しい学校のリーダーズ/石崎ひゅーい/Ink Waruntorn/edhiii boi/n.SSign/KISS OF LIFE/CANDY TUNE/KOTORI/Conton Candy/Chevon/シャイトープ/Juice=Juice/四星球/杉山清貴&オメガトライブ/Da-iCE/高嶺のなでしこ/高橋優/TETORA/Def Tech/トンボコープ/NEWS/Novel Core/FRUITS ZIPPER/bokula./ヤングスキニー/RAISE A SUILEN/ROTTENGRAFFTY

O.A:IVVY/ジョナゴールド 等



[ドコモCSpresents Lucky Space]

DAY1:7月13日

Groove Nomad Orchestra/佐咲紗花/The Wasabies/DJみそしるとMCごはん/根本凪/ひとりスキップカウズ(イマヤス)/マシコタツロウ special guest 加藤里保菜/REBOUND/ROCKETMAN

O.A:おとじゃくし 等

DAY2:7月14日

磯山純/イバラッパー a.k.a イバラキング/京太朗と晴彦/つじりお/DJ SEIRA/DJ YU-KI 等

DAY3:7月15日

Idol to LuckyFes (Palette Parade・さよならステイチューン・アイオケ・メイビーME)/安達勇人/宇宙まお/クリトリック・リス/KEN EBISAWA/DJデッカチャン/HIKKA 等

■<LuckyFes'24>チケット詳細 LuckyFesのチケットは、LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”・ローソンチケット・チケットぴあ・イープラス・楽天チケットにて一般販売中

◇チケット種別

・1日券:大人 12,800円、中高生6,400円

・2日通し券:大人 24,000円、中高生12,000円

・3日通し券:大人 35,000円、中高生17,500円

※すべて税込価格

※小学生以下は入場無料(チケット保有の保護者1名につき2名まで)。高校生以下の方は未成年者であることから保護者扱いからは除外とさせていただきます。



◇一般販売

・プレイガイド:LuckyFMチケット販売システム「いばチケ」/ローソンチケット/チケットぴあ/イープラス/楽天チケット

・LuckyFesチケットページ: https://luckyfes.com/ticket/

・LuckyFMチケット販売システム“いばチケ”: https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist



・ローソンチケットLuckyFes特設ページ: https://l-tike.com/concert/luckyfes/

・チケットぴあ: https://t.pia.jp/

※検索窓から「LuckyFes」と検索してください

・イープラスLuckyFes特設ページ: https://eplus.jp/sf/detail/3629810001?P6=001&P1=0402&P59=1

・楽天チケットLuckyFes特設ページ: https://ticket.rakuten.co.jp/music/fes/RT1D002/



■海外在住者向け(抽選) ※国際クレジットカード対応

・ローソンチケット: https://l-tike.com/st1/wis1tmxfy3r9e8d91y7d/Tt/Ttg010agreement/index

・イープラス: https://ib.eplus.jp/luckyfes2024

・KKday: https://www.kkday.com/ja/product/181506



◇LuckyFes’24 前方エリア優先入場券のご案内

申込期間:2024年6月22日(土)10:00〜6月26日23:59

確定連絡:2024年6月29日(土)10:00

料金:500円(発券手数料・先行予約手数料・消費税含む)

対象アーティスト:RAINBOW STAGE・WING STAGE出演の全アーティスト(オープニングアクトは除く)

お申込みページ: https://www.funity.jp/tickets/ibatk/showlist



◆ふるさと納税 LuckyFes'24チケット

茨城県ひたちなか市のふるさと納税のお礼の品として、LuckyFes'24のチケットの提供をしております。ひたちなか市のふるさと納税を活用することにより、ひたちなか市の財源を増やし、フレンズの経済的負担を軽減させて、LuckyFesのフレンズを増やすことができる三位一体のメリットを享受することができます。ぜひご利用ください。

※ふるさと納税の受付は6月22日(土)までとなります。

【7/13 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487313

【7/14 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487319

【7/15 1日券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487328

【7/13‐15 3日通し券・1枚】LuckyFes’24 チケット

https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1487333

■ニューアルバム『Flora』

2024年9月リリース予定※詳細後日発表

■<AMEFURASSHI Live “Flora” chapter one>

8月24日(土) 大阪・梅田 CLUB QUATTRO

open16:30 / start17:00

8月25日(日) 愛知・名古屋 CLUB QUATTRO

open16:30 / start17:00

8月31日(土) 福岡・BEAT STATION

open15:30 / start16:00

■<AMEFURASSHI Live “Flora” chapter two>

9月16日(月/祝) 東京・LINE CUBE SHIBUYA

open16:00 / start17:00

■関連リンク

◆AMEFURASSHI オフィシャルサイト

◆AMEFURASSHI オフィシャルYouTubeチャンネル

◆<LuckyFes>オフィシャルサイト

AMEFURASSHIは、同フェスに2年連続出演(※2024年は7月13日11時20分〜GARDEN STAGE)する4人組ガールズグループだ。 洗練されたダンスパフォーマンスとパワフルなボーカルはアイドルシーンの枠を超越した活動を展開している。4人には<LuckyFes'23>出演時の思い出や舞台裏エピソードほか、2024年の見どころなどをたっぷりと語ってもらった。発言の端々から<LuckyFes>への愛が感じられる内容だ。◆ ◆ ◆──AMEFURASSHIにとって初の音楽フェス出演が<LuckyFes'23>だったそうですね。愛来:アイドルフェスにはたびたび出演させていただいてたんですけど、いろんなジャンルのアーティストが出演するフェスというのは<LuckyFes>が初めてだったので、当日まではワクワクと不安が渦巻いてました。市川優月:AMEFURASSHIの目標のひとつが、音楽フェスへ出演することだったんです。昨年<LuckyFes>に呼んでいただいたときはものすごく嬉しかったです。──AMEFURASSHIが出演されたのは<LuckyFes'23>3日間のうち最終日の7月17日11時からで。HILLS STAGEのトップバッターでした。小島はな:トップバッターというのもあって、ものすごく緊張してました。人が集まってくださるのかどうかがやっぱり一番不安で。でも、いざ始まったら、たくさんの方がいてくれて、すごく温かい雰囲気だったんです。鈴木萌花:ね! ノリというか、盛り上がり方が新鮮でした。愛来:初めて観てくださる方もきっと多かったと思うんですけど、そういう状況にもかかわらず、私たちの煽りにハンドクラップやジャンプで応えてくれたり、ダンスでがっつり魅せる曲でも身体を揺らしながら楽しんでくれたり。鈴木:観てくださってる方々が興味を示してくれる感じがすごくあって、私たちがパフォーマンスしているうちに、どんどん人が集まってきてくださったんです。そのリアクションを受けて、より自信を持つことができました。市川:「ALIVE」と「DROP DROP」の曲中にお客さんが爆発したように盛り上がってくれて。あれ、びっくりしたよね?小島:初めての経験だったよね。盛り上がりすぎるくらい盛り上がってくれてたんじゃないかなと思います。市川:そうそう。初見の方もその盛り上がりに加わってて、私たちも「えっ!何!? その楽しそうなやつ!!」みたいな(笑)。愛来:そんな盛り上がり方までしてくれるなんて、私たちは思ってもみなかったから。逆にアゲてもらっちゃったよね。市川:うん。何か固定された感じがなくて、お客さんが自由に楽しんでくれてたのがとても嬉しかったです。──HILLS STAGEは、AMEFURASSHIの直後にTETORAが出演しましたし、FOMAREやSHADOWSも控えてましたから、激しいロック系のお客さんが盛り上がりを作ったのかもしれないですね。じゃあ、初出演とは思えないくらい当日のステージは大盛況だったと。市川:もう、完全燃焼でしたね。あと1曲やってたら、メンバーみんな倒れてたんじゃないかな?と思うくらいに。愛来:最高の天気ですごく暑かった中、アドレナリンが切れる寸前までやり切りました。小島:よくよくセットリストを見返してみると、全8曲もやったんだね。しかも倒れそうな選曲だもん(笑)。──<LuckyFes>に出演したことが、AMEFURASSHIにとってひとつの転機になったというか。鈴木:そうなんです! 以前は“このスタイルで大丈夫なのかな?”と思ってしまうこともあったんですけど、<LuckyFes>のステージを境に迷いが消えた感じはすごくあって。市川:大げさに聞こえるかもしれないんですけど、人生がガラッと変わりました。“今までやってきたことは間違ってなかったんだ”と確信できたので、<LuckyFes>には本当に感謝してます。愛来:出演させていただいて、AMEFURASSHIにその後、良い風が吹くようになった感じがするんです。小島:ボーダレスでクロスオーバーな<LuckyFes>でライブができたことは、とてもいい経験になりました。──おっしゃるとおり、<LuckyFes>は、米国<コーチェラ>や英国<グラストンベリー>にならったフェスだとのことで、ラインナップはボーダレスでクロスオーバー。スマホ撮影とSNS投稿もアーティスト側がOKであれば、原則許可しているようです。鈴木:私のフェスに対するイメージも、いわゆる海外っぽいものだったんです。自由に撮影して盛り上がるみたいな。<LuckyFes>はそれを体験できたようなところがあって、個人的にテンションが上がりました。暑すぎてスマホの電源が落ちちゃった方もけっこういたらしいです(笑)。市川:自分たちのステージも思い出深いんですけど、私はフェス飯が美味しすぎて最高でした。茨城限定の食べ物が揃っていたのもすごくよかったですし、ごはんもライブも同じくらいの満足度で楽しめるというのがたまらなかったです。愛来:私たちは出番が早かったから、<LuckyFes>を堪能する時間もたっぷりあって(笑)。小島:最後の花火まで居ることができたもんね。他のアーティストの方々のライブもたくさん観られて、勉強になることばかりで楽しかったです。──出演アーティストも豪華でした。愛来:あの豪華なラインナップに、私たちも入っているのが信じられなかったです。今年もそうなんですけど。市川:現場でも興奮してる場合じゃないので、なんとか落ち着こうとしてました。でも、心の中ではドキドキしちゃって、“ヤバいヤバい…!”みたいな(笑)。鈴木:バックヤードのケータリングスペースに行ったら、本当にすごい方たちしかいなくて。平常心を装った顔をするのに必死でした(笑)。小島:ケータリングや楽屋の感じとかバックヤードも含めて、私たちにとっては初めてなことが多すぎて。鈴木:そう! バックヤードでは、窯でピザを焼いてくれてたりとか。市川:そう! ハンモックもあった。愛来:水鉄砲やプールみたいなのもあったよね。ライブ以外でも楽しみな要素が多かったなと思います。鈴木:ライトが付いたハンディファンもいただいて、めっちゃ重宝しました。市川:入口でうちわの無料配布があったのも、私たちにとってはありがたかったです。涼めるのはもちろんなんですけど、私たちの「ALIVE」という曲がうちわを使う曲なので。初めての方も参加しやすい状況にしてもらえてたのが素敵な偶然だったなと。◆インタビュー【2】へ──では<LuckyFes'23>当日を振り返って、ライブをご覧になったアーティストで印象に残っているのは?鈴木:たくさん観ました! だって、私たちは朝イチから終演まで<LuckyFes>を満喫しましたから。愛来:ORANGE RANGEさん、みんなで観たよね。入場規制がかかってたけど階段の上みたいなスペースから。アイスを食べながらノリノリで踊ってました(笑)。鈴木:私は暑さにやられかけてたけど、3人がORANGE RANGEさんの曲に合わせて楽しいオリジナルダンスを踊ってくれたおかげで、なんとか元気になったの覚えてる(笑)。小島:事務所の先輩のエビ中(私立恵比寿中学)さんも観に行ったね。市川:きゃりーぱみゅぱみゅさんやゴールデンボンバーさんも楽しかったな〜!小島:湘南乃風さんは、かなり前方エリアで観られたんです。お客さんたちに混ざって。市川:みんなで肩組んで盛り上がりました。ライブ中にパッと横を見たら、愛来が大号泣してたり(笑)。愛来:湘南乃風さんのステージは涙が出るほどグッときちゃいましたね。市川:あまりに感動しすぎて、愛来と私は直後のハマスタ公演(※湘南乃風メジャーデビュー20周年記念公演<風祭り at 横浜スタジアム>2023年8月12日)も観に行きましたもん。小島:<LuckyFes>の帰り道も、車の中で湘南乃風さんを大合唱してたよね(笑)。市川:行きの時点から超盛り上がってたよ。会場に向かう車内で湘南乃風さん、きゃりーぱみゅぱみゅさんとか、予習しまくりで。愛来:FRUITS ZIPPERちゃんの「わたしの一番かわいいところ」も車で歌ってたよね?鈴木:歌った歌った! すごく観たかったんですけど、私たちと同じ時間帯にライブだったので。小島:真裏だったんです。愛来:観られないぶん、行きの車内でめちゃめちゃ歌いました!小島:あはははは! 今年もめいっぱい楽しみたいね。市川:本当に楽しかったんですよ! 最高の思い出です。今年の<LuckyFes>のフェス飯もすでにチェックしてて、食べたいものを20個くらいスクショしてあります(笑)。鈴木:そんなに食べられるわけないってば!愛来:あと、今年はがんばって誰かとお話しできたらいいなと思っています。去年は先輩のエビ中さんと話せたくらいだったので。「話しかけてください」的なボードとか作ってみる?市川:いいかも(笑)。オズワルド(※3年連続<LuckyFes>総合司会を担当)さんは「話しかけてもOK」って言ってくれたよ。この前、はなと私がラジオ番組に出演させていただいたときに聞いたら。小島:お会いできたら話しかけてみよう!──2024年は3日間の初日7月13日、11時20分からGARDEN STAGEに出演されます。同じ初日で気になる出演アーティストはいますか?鈴木:大塚愛さん、観たいです!愛来:「さくらんぼ」聴きたい! 小っちゃい頃、お母さんとよく歌ってたんです。鈴木:エビ中さんとほぼ同じ時間なんだよね。市川:二手に分かれようか。小島:で、テレビ電話する?愛来:あははは!市川:氣志團さん、めっちゃ楽しみ。小島:森高千里さんも絶対に観たい。忙しい!鈴木:一青窈さんも! 「ハナミズキ」聴けるといいな。市川:自分たち用の観覧タイムテーブルを組んでおかないとね。観たいアーティストに赤丸付けて。──ステージの数が増えたり、韓国やタイ、台湾、ベトナム、モンゴルといったアジアのアーティストも出演したり、昨年よりもさらにスケールアップしたフェスになるそうです。市川:すごーい! また楽しみが増えちゃいます。愛来:J-JUNさんも同じ日に出る!鈴木:国際色豊かですね。小島:森崎ウィンさんがベトナムのバンドChilliesとコラボされるんですよね。それは観てみたいです。市川:事務所の先輩がここにも! 観たいアーティストばかりですね。──では、<LuckyFes'24>の来場者に向けて、何かアドバイスがあれば教えてください。市川:妥協することなく、音楽もごはんも両方楽しんでほしいです。どっちかじゃなくて! 栄養を摂って、水分補給も忘れずに。小島:じゃないと、厳しい暑さに負けちゃうからね。鈴木:人気のごはんは売り切れになっちゃうこともあるので、トップバッターのAMEFURASSHIを観てから急いで買いに行くのがおすすめです。愛来:朝から来るべし!ってことですね。そうすればAMEFURASSHIも観られるし、ごはんも食べたいものが食べられるはず! そして、たくさんのステージを楽しむべしですね!◆インタビュー【3】へ◆インタビュー【1】へ戻る──<LuckyFes'24>のAMEFURASSHIのステージは、どのようなものにしたいですか?愛来:まずは、2年連続で呼んでいただけて嬉しい限りです。お話ししているとおり、去年が本当に忘れられないほど楽しかったので。小島:もし出演できなくても、お客さんとして観に行ってやるぞ!と思ってました。そのくらい大好きなフェスになったから、今年も楽しみで仕方ないです。愛来:私たちのライブもさらにパワーアップしてると思うし、今年はRAM RIDERさんとのコラボで“AMEFURASSHI with RAM RIDER”としてお届けするので、去年とはまた違ったステージを見せられると思います。鈴木:去年のワンマンライブ<梅雨祭2023>でRAM RIDERさんと初めてコラボさせていただいたんですけど、そのとき私たち自身も、そして観に来てくださった方々の反応もすごくいい感じだったので。<LuckyFes>のステージも期待していてください。小島:<梅雨祭2023>のときは、曲と曲の繋ぎをRAM RIDERさんがカッコよくしてくださっていて。いつもと違うアレンジで聴けるのが見どころです。市川:<LuckyFes>だけの特別バージョンになる予定です!鈴木:去年よりもひとつ大きなステージに出演させていただけることになって。嬉しい!市川:成長した姿をしっかり見せたいですね。去年に比べると、不安よりも楽しみや熱意のほうが大きい感じがあるので、もっとたくさんの方にAMEFURASSHIを知ってもらえるようにがんばります!──6月4日にリリースされた最新曲「イニミニマニモ」も、みなさん聴きたがっていると思います。愛来:セットリストはまだ決まってないんです(※取材は6月中旬)。果たしてやるのでしょうか(笑)。市川:<梅雨祭2024 -Dance in the rain->(6月7日@東京・文京シビックホール)で初披露したときはプロダンサーの皆さんと一緒に12人でパフォーマンスをしたんですけど、もし<LuckyFes>で披露するとしたら、RAM RIDERさんとのコラボによって違う形での見せ方になるんだろうなと思っています。──「イニミニマニモ」はクールでいてキャッチーさもある絶妙な曲です。市川:これまでで一番ラップパートが多いのが特徴かな。サビもすごく中毒性があって、耳に入ってきやすいし、つい口ずさんじゃう感じ。鈴木:一回聴いただけで頭に残るキャッチーさがあると私も思っています。あと、振付に新しい先生が加わっていて、いつもと違うテイストに仕上がっているのもポイントです。TikTokで踊ってたりもするので、ぜひ観てみてください。かなり難しいけど、覚えたら楽しいですよ。小島:サビのダンス、大好きなんですよね。メロディのキャッチーさがありつつ、みんながブルブル揺れ出す感じの振付になってるのがカッコいい。そこは簡単なので、真似しやすいはずです(笑)。愛来:ダンスの難易度が高くて、振り入れはなかなか苦労しましたけど、とにかく踊っていて楽しい曲です。パフォーマンスにも注目してほしいです。──英語圏で親しまれる数え歌「Eeny, Meeny, Miny, Moe」がモチーフだとか。市川:“どれにしようかな”という意味です。海外の言葉遊びを活かした曲を、海外アーティストもたくさん出演される<LuckyFes>のステージでやるのは、たしかに合うかもしれないです。愛来:「イニミニマニモ」って響きもかわいくて、たぶん歌ってもらいやすいよね。今はまだ、“やるのかな、どっちかな”という感じですが、それも含めて、楽しみにしていてください(笑)。取材・文◎田山雄士◆インタビュー【2】へ戻る◆インタビュー【1】へ戻る