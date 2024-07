ふるいち『倉敷うどん ぶっかけ(お土産セット)』が、6月にウィーンで開催された国際的な品質評価機関『2024 MONDE SELECTION』で優秀品質賞10連覇を達成し『Crystal Prestige Trophy』を受賞しました。

ふるいち『倉敷うどん ぶっかけ(お土産セット)』

ふるいち『倉敷うどん ぶっかけ(お土産セット)』が、6月にウィーンで開催された国際的な品質評価機関『2024 MONDE SELECTION』で優秀品質賞10連覇を達成し『Crystal Prestige Trophy』を受賞。

また、同時に最高金賞、国際金賞(International High Quality Trophy**)とあわせて三賞同時受賞を果たしました。

式典会場は、皇室オーストリアの首都ウィーンにある『ホーフブルク宮殿』の大広間。

2024年度は、世界90カ国以上の企業からの品質評価審査会へのエントリーがあり、うち金賞以上の優秀品質賞を受賞した企業のみがセレモニーへの招待を受け、およそ330名の受賞者が参列する華やかな式典が開催されました。

閉会後には、歴史ある建造物で迎賓館でもあるフェルステル宮殿内での晩餐会。

ふるいちは特別招待席へと招かれ、ヴァイオリンの生演奏を聴きながら、審査委員会のメンバーや各国からの受賞企業と3時間にわたり会談。

演奏や歌を聴きながら、海外からの参加者らと、同じテーブルで食事をしながら、宮殿での優雅で高貴な時間をともにしました。

■うどんで天下一*

全国から名乗りを上げたご当地うどんが大集結し天下一を目指す日本最大級のうどんイベント、『うどん天下一決定戦』において倉敷うどん「ぶっかけ」が全国優勝に輝き、その後2年連続の日本一(2017,2018年)を達成した、ふるいち。

2年連続の日本一を経て、『倉敷発のうどんの土産を全国の皆さまへ届けたい』と更なる思いを深めました。

「全国各地の皆さまに、ぶっかけうどんをご自宅で食べて倉敷を感じてもらい倉敷に訪れるきっかけ作りをしたい。

そして、倉敷に訪れた際にはふるいちで『倉敷名物 ぶっかけうどん』を味わっていただきたい」との思いで、10余年にかけて幾度もの品質改良を重ねてきました。

栄誉ある品質の三賞同時受賞が頂けたことは我々スタッフ全員の誇りです。

“倉敷の発展と共に「ぶっかけうどん」を全国へそして世界へ…”

今後目指すは10年連続で最高金賞。

品質への妥協なき取り組みを日々続けていきます。

ぶっかけうどんのお土産セットは「ぶっかけ庵ふるいち」はじめ各店舗でも、お土産用として購入できます。

URL:

https://marubu.shop/

* 全国から名乗りを上げたご当地うどんの天下一を目指す日本最大級のうどんイベント『うどん天下一決定戦2017,2018』にて。

** International High Quality Trophyとは、3年連続最高金賞・金賞を受賞した商品に贈られる賞。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post モンドセレクション優秀品質賞10連覇!ふるいち『倉敷うどん ぶっかけ』 appeared first on Dtimes.