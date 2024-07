【「超兄貴」新プロジェクト】7月9日 公開

7月9日に筋肉なシューティングゲーム「超兄貴」新プロジェクトの公式Xアカウントが開設された。

1992年にPCエンジンSUPER CD-ROM2ソフト「超兄貴」をはじめとしたシリーズで、横スクロールシューティングや格闘ゲームなどが展開された。筋肉美をふんだんに盛り込んだ独特の世界観と耳に残る楽曲が印象的なシリーズとなっている。

公式Xアカウント「超兄貴COLLECTION」では、「超兄貴」シリーズでおなじみのアドンとサムソンの画像が公開され、今後の発表に期待したい。

ANIKI is coming back!



A new project coming soon.

Stay tuned for more updates!



