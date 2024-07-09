¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÖOA¥¼¥íÁª¹Í¤ÏÀ®¸ù¤«¼ºÇÔ¤«¡×¤Ç¸µÆüËÜÂåÉ½¤¬¥Ð¥é¤·¤¿¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï¸ò¾Ä¤¬²¼¼ê¡×
¡¡£··î27Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇµÄÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¡ÊOA¡ËÏÈ¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¡×¤È¡Ö¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤ÎÍîÁª¡×¤À¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤â¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ë¾´Æó»á¤ÏOA¤Ê¤·¤Ë¹ÎÄêÅª¤À¡£
¡ÖÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¤ò»È¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡£Í½Áª¤ò¤º¤Ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¾¡¤ÁÈ´¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤È½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤È¤¤¤¦¶ìÏ«¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬18¿Í¤Ë¹Ê¤é¤ì¤Æ¡¢¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¥¤¥¸¤¬£³¿Í¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ15¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¤¨¤Ã¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¡£Áª¼ê¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡¢Æþ¤ì¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡£·Ð¸³¤â¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÀè¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢OA¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡Ê¡À¾¿ò»Ë»á¤ÏOA¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¤È¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ò²òÀâ¡£
¡Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¨¡¼¥¸¤ÎÁª¼ê¤Ï¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¯·Ð¸³ÃÍ¤â¤¢¤ê¡¢¸Ä¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ë¡£¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤ÏµÞ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¤³¤¦¤â¸À¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö³¤³°¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤ëÁª¼ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢²²¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢OA¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÕ¶¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿å«¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¤·¡¢À®Ä¹¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´üÂÔ¤ÏÂç¤¤¤¡×
¡¡¤¿¤À¡¢OAÁª¼ê¤ò¾·½¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¤¬OK¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦ÇØ·Ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÎ¾¼Ô¤ÏÌäÂê»ë¤·¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤¿¡£
¡¡¾¾ÌÚ¶êÀ¸¤ÎÍîÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡À¾»á¤Î°Õ¸«¤Ï¡¢
¡Ö°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤¿¤¬¡¢¾Ü¤·¤¤¤³¤È¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¤â½àÈ÷ÃÊ³¬¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤Ï¤¤Ä¤¤¡£¥¯¥é¥Ö¤ÇÀ®Ä¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¤ÎÀ®Ä¹¤â¤¢¤ë¤·¡¢Æñ¤·¤¤ÁªÂò¡×
¡¡¾ë»á¤âÆ±°Õ¸«¤À¡£
¡Ö°ÜÀÒ¤ò¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦±½¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ï½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£¸ò¾Ä¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢¾¾ÌÚÁª¼ê¤Ïº£²ó³°¤ì¤ë¡×
¡¡¤¤¤º¤ì¤â°ÜÀÒ¤¬ÍýÍ³¤Ç¤¢¤ì¤Ð»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¾ë»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤Ëµ¿Ìä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£¾¾ÌÚ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤äÎëÌÚÍ£¿Í¤é¸ÞÎØÀ¤Âå¤ÈOA¤ÎÁª¼ê¤Î¾·½¸¤ò¡¢¥¯¥é¥Ö¤«¤éµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö¸ò¾Ä¤ÏÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È³Æ¥¯¥é¥Ö¤È¤Ç¹Ô¤¦¡£¥¯¥é¥Ö¤Î´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡Ë¤Ï¸ò¾Ä¤¬²¼¼ê¡£¤½¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¾·½¸¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡¢¤È¸À¤¦¤À¤±¡£Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ°§»¢¤·¤¿¤ê¡¢Áª¼ê¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì©¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¥¯¥é¥Ö¤È¤Î¿®Íê´Ø·¸¤òÃÛ¤«¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¾·½¸¤òµñÈÝ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸ÞÎØ¤¬¹ñºÝ£Á¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËµñÈÝ¸¢¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤À¤¬¡¢¾ë»á¤Ï¶¨²ñ¤Î¸ò¾ÄÎÏ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç´ä¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î½éÀï¤Ï£··î25Æü¤Î¥Ñ¥é¥°¥¢¥¤Àï¡£OAÉÔºß¤¬¤É¤¦±Æ¶Á¤¹¤ë¤Î¤«¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
¡ÊÎëÌÚÀ¿¡Ë