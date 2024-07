ディナモ・ザグレブ退団の金子拓郎、新天地はコルトレイクに決定！　藤井陽也と同僚に

コルトレイクは9日、北海道コンサドーレ札幌からMF金子拓郎が完全移籍加入することを発表した。契約期間は2027年6月30日までの3年間と伝えられている。金子は1997年7月30日生まれの現在26歳。前橋育英高校から日本大学へ進学し、2019シーズンには特別指定選手として札幌でプレー。翌年に札幌へ正式に入団した。加入直後から主力の座を掴み、右サイドの2列目や攻撃的MFを主戦場として活躍。札幌では公式戦通算153試合出場26ゴールを記録し、昨年夏にクロアチア屈指の強豪ディナモ・ザグレブへ期限付き移籍することが発表された。

